الأربعاء 6 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تحتفي بـ«عيد الاتحاد» الـ52 بمهرجان الشيخ زايد

جانب من العرض العسكري لشرطة أبوظبي بمهرجان الشيخ زايد (من المصدر)
5 ديسمبر 2023 17:11

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس فنلندا بذكرى استقلال بلاده
السلطات الإماراتية تسلم سانجاي شاه للسلطات الدنماركية

قدمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي عرضاً عسكرياً بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات العربية المتحدة، بمهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة في أبوظبي، بحضور اللواء خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات، والعميد عثمان حاجي الخوري نائب مدير قطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي.
بدأ العرض العسكري بطابور من ضباط وأفراد، وشرطة نسائية، وطلبة كلية الشرطة، وطلبة مدارس التأهيل الشرطي، وفرسان شرطة أبوظبي «الخيالة»، وإدارة التفتيش الأمني k9، وقسم الموروث الشرطي، إلى جانب الآليات العسكرية من دوريات الشرطة، ودورية السعادة، وآليات هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وسط إعجاب الجمهور الغفير الذي شهد الاحتفال.وقد مزج العرض مصحوباً بمقطوعات فرقة موسيقى الشرطة بين فن التغرودة التقليدي مع الإيقاع العسكري، مستعرضاً قصصاً ملهمة عبر الأجيال ولمحة عن مسيرة إنجازات الإمارات ومستقبلها المشرق ليتوّج مسيرة زاخرة بالإنجازات العالمية في مختلف المجالات، صنعتها الإرادة القوية والعزيمة والرؤى الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي تأخذ بأسباب العلم وسبل التنمية المستدامة، لتكون دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة عالمياً.

شرطة أبوظبي
الإمارات
عيد الاتحاد
مهرجان الشيخ زايد
آخر الأخبار
50 جهة محلية ودولية تجتمع في «مركز التكنولوجيا والابتكار» لبناء مستقبل مستدام
علوم الدار
50 جهة محلية ودولية تجتمع في «مركز التكنولوجيا والابتكار» لبناء مستقبل مستدام
اليوم 10:11
الريال يخشى «خيبة أمل جديدة» في مبابي!
الرياضة
الريال يخشى «خيبة أمل جديدة» في مبابي!
اليوم 10:05
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس فنلندا بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس فنلندا بذكرى استقلال بلاده
اليوم 09:43
مباشر.. تغطية خاصة لفعاليات اليوم السابع من "COP28"
علوم الدار
مباشر.. تغطية خاصة لفعاليات اليوم السابع من "COP28"
اليوم 09:22
السلطات الإماراتية تسلم سانجاي شاه للسلطات الدنماركية
علوم الدار
السلطات الإماراتية تسلم سانجاي شاه للسلطات الدنماركية
اليوم 09:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©