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محمد بن راشد يلتقي رؤساء ومسؤولي 20 وكالة فضاء عالمية في «قمة قادة الفضاء من أجل المناخ»

محمد بن راشد يلتقي رؤساء ومسؤولي 20 وكالة فضاء عالمية في «قمة قادة الفضاء من أجل المناخ»
5 ديسمبر 2023 17:18

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات COP28 في دبي، رؤساء ومسؤولي 20 وكالة فضاء عالمية يشاركون في "قمة قادة الفضاء من أجل المناخ".

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «ضمن فعاليات COP28 في دبي التقيت اليوم رؤساء ومسؤولي 20 وكالة فضاء عالمية يشاركون في "قمة قادة الفضاء من أجل المناخ" التي تنظمها وكالة الإمارات للفضاء بهدف مناقشة دور قطاع الفضاء العالمي في مواجهة التحديات البيئية التي يتعرض لها كوكبنا ومراقبة تطورات التغير المناخي».

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وأضاف سموه: «رسالتنا واضحة خلال COP28 … نؤمن بالتعاون الدولي .. ولدينا جدية كاملة لنكون شريك عالمي فاعل في مواجهة أهم تحدي يواجه كوكب الأرض .. تحدي التغير المناخي» .

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
كوب 28
الإمارات
محمد بن راشد
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