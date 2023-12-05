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بلدية العين تزين المدينة بنحو 3.4 مليون زهرة

بلدية العين تزين المدينة بنحو 3.4 مليون زهرة
5 ديسمبر 2023 17:35

 زينت بلدية مدينة العين شوارع وميادين المدينة بزراعة نحو 3.4 مليون زهرة موسمية على مساحة تتعدى 340 ألف متر مربع في قلب مدينة العين وضواحيها وذلك خلال موسم الشتاء الحالي.

وتهدف البلدية من خلال هذا المشروع إلى تعزيز المظهر الجمالي والحضاري العام الذي تتمتع به مدينة العين، عبر زراعة الزهور بتنسيقات جميلة على جوانب الطرق الرئيسية والفرعية وفي الجزر الوسطية والمساحات الزراعية العامة في المدينة.

كما تعمل بلدية العين على تحقيق التنوع في زراعة أصناف الزهور لكل موسم وفق خطة مدروسة لاختيار أنواع وألوان متعددة من الزهور باستخدام طرق وتصاميم حديثة بما يبرز التدرج الجمالي للألوان والأصناف المستخدمة.

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وتنفذ البلدية خطة لزراعة الزهور الموسمية في المدينة على ثلاث عروات رئيسية هي الصيفية والخريفية والشتوية؛ حيث يتم اختيار الزهور لكل عروة بناء على ملاءمتها للظروف المناخية والاحتياج المائي ودرجة تحمل الملوحة وغيرها.

وتتم عملية زراعة الزهور في مدينة العين على عدة مراحل بدءاً بتجهيز التربة وإزالة زهور الموسم السابق وتنظيف الأحواض من الحشائش الضارة وتعقيمها، لتتم بعد ذلك إضافة السَّماد العضوي لدعم التربة بالعناصر الغذائية مع استمرار عمليات الري، ومن ثم زراعة الشتلات مع استمرار عمليات العناية بها عن طريق إضافة السماد الكيميائي واستمرار عمليات تقليب وتهوية التربة.

المصدر: وام
بلدية العين
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