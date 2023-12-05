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علوم الدار

حمدان بن زايد يزور الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان ويطمئن على حالتهم الصحية

حمدان بن زايد يزور الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان ويطمئن على حالتهم الصحية
5 ديسمبر 2023 19:42

 زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم الأطفال المصابين والجرحى ومرضى السرطان من قطاع غزة الذين يتلقون العلاج في مستشفيات الدولة وذلك في إطار توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لتقديم العلاج لـ 1000 طفل فلسطيني وعائلاتهم من قطاع غزة في مستشفيات الدولة.

واطمأن سموه خلال الزيارة على الأوضاع الصحية للأطفال وذويهم والتقى الأطقم الطبية المشرفة على خطط العلاج وإعادة التأهيل واستمع لشرح عن طبيعة الحالات المَرضية ومدى تماثلها للشفاء.

 

ووجه سموه بتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية متمنياً للجميع الشفاء العاجل وأن يُنعم الله عليهم بالصحة والسلامة.

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وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على الوقوف إلى جانب أهالي قطاع غزة والتخفيف عنهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها مشيراً سموّه إلى أن قيادة الدولة الرشيدة وفرت جميع الإمكانيات والمتطلبات الصحية والطبية اللازمة للمرضى والمصابين حتى يتمكنوا من العودة سالمين إلى ديارهم الأمر الذي يعكس نهج دولة الإمارات والتزامها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من الأزمة الإنسانية التي يواجهها وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً وفي مقدمتها النساء والأطفال.

 

رافق سموه خلال الزيارة معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وسعادة أحمد مطر الظاهري رئيس مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

المصدر: وام
حمدان بن زايد
الإمارات
الهلال الأحمر الإماراتي
قطاع غزة
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