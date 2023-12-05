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علي النعيمي يلتقي وفداً برلمانياً فرنسياً

علي النعيمي يلتقي وفداً برلمانياً فرنسياً
5 ديسمبر 2023 20:34

دبي (الاتحاد)

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التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس، سبستيان شينو النائب الأول لرئيسة البرلمان الفرنسي، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية الإماراتية.
حضر اللقاء أحمد مير هاشم خوري، وسارة محمد فلكناز، وسلطان بن يعقوب الزعابي، وفاطمة علي المهيري، ومروان عبيد المهيري أعضاء المجلس الوطني الاتحادي
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين المجلسين، والتطرق لجدول أعمال الاجتماع البرلماني المصاحب لمؤتمر الأطراف (COP28)، حيث أكد الجانبان أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات البرلمانية والبرلمانيين لدعم توجهات دولهم وسياساتها وتطلعات شعوبها في قضايا التغير المناخي وآثارها.
كما أكد معالي النعيمي أهمية الزيارات المتبادلة بين الجانبين لتعزيز التنسيق والتشاور خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، سيما التي لها علاقة بتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
بدوره، أشاد سبستيان شينو، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية الإماراتية، بالدور والجهود العالمية التي تقوم بها دولة الإمارات للحفاظ على البيئة للأجيال القادمة. 

البرلمان الفرنسي
المجلس الوطني الاتحادي
فرنسا
علي راشد النعيمي
الإمارات
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