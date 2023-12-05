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حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكّيل مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصر في دبي

حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكّيل مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصر في دبي
5 ديسمبر 2023 20:49

 أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (95) لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر في دبي برئاسة عيسى عبدالله أحمد الغرير، وعضويّة حمد مبارك محمد بوعميم، نائباً للرئيس، وحمدة إبراهيم محمد السويدي، وعبدالله علي عبدالرزاق المدني، وعبدالله سعيد ماجد باليوحة، وهـدى عيسى عبدالله بوحميد، وممثلين عن كلٍ من: دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، إضافة إلى المدير التنفيذي للمؤسسة، ويُعمل بالقرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

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كما أصدر سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس التنفيذي رقم (97) لسنة 2023 بتعيين ظلال خليفة سعيد بن قريش الفلاسي، مساعداً للمدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، على أن يُعمل بالقرار اعتباراً من 11 ديسمبر 2023، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

المصدر: وام
حمدان بن محمد
الإمارات
دبي
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