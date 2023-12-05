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رئيس الدولة يمنح سفير جورجيا وسام الاستقلال

رئيس الدولة يمنح سفير جورجيا وسام الاستقلال
5 ديسمبر 2023 20:57

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، سعادة باتا كالاندادزه، سفير جمهورية جورجيا لدى دولة الإمارات، وسام الاستقلال من الدرجة الأولى وذلك تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة، ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في شتى المجالات.

وقلّد معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، سعادة السفير الوسام خلال استقباله في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي.

وأكد معاليه خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع جورجيا في جميع الأصعدة، مثمناً الدور الذي لعبه سعادة السفير في الدفع بالتعاون الثنائي قدماً خلال سنوات عمله في الدولة، وقدّم له الشكر على ما بذله من جهود، معرباً عن أمنياته له بالتوفيق والنجاح.

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من جانبه، أعرب سعادة كالاندادزه عن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مشيراً إلى الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات والتي تعكس حرص القيادة وطموحها للارتقاء بمكانة الدولة، وتعزيز سمعتها في المجتمع الدولي.

وتقدم سعادة السفير بالشكر لجميع الجهات الحكومية في الدولة على ما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين.

المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
جورجيا
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