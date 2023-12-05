قائد شرطة الشارقة يؤكد توفير أعلى مستوى من الأمن والسلامة للناخبين

أكد سعادة اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة رئيس اللجنة الأمنية لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة 2023 تكثيف الجهود الأمنية لتوفير أعلى مستوى من الأمن والسلامة للناخبين دعماً للعملية الانتخابية بالإمارة.

وأشار إلى أن جميع أعضاء اللجان الأمنية والفرق الميدانية حضروا منذ الصباح الباكر لتأمين الدوائر الانتخابية وتسهيل وصول الناخبين لمراكز الاقتراع وتقديم الدعم الشامل للمواطنيين تحقيقًا لرؤية الإمارة وتجربتها البرلمانية الرائدة.

وقال قائد عام شرطة الشارقة إن الخطة الأمنية والمرورية تسير وفق نهج دقيق عبر تأمينها لـ9 مراكز انتخابية في إمارة الشارقة ومدنها داعياً المواطنيين إلى عدم التردد في التواصل مع أي من لجانها الأمنية أو دورياتها الشرطية الموجودة على الطرق والميادين والساحات كافة المحيطة بالمقار الانتخابية بغية الحصول على المساعدة أو التوجيه لتحقيق المشاركة الفعّالة في هذا الحدث الوطني المهم.