«إقامة دبي» تفوز بنموذجها الريادي للتوطين

دبي (الاتحاد)

أضافت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي إنجازاً جديداً إلى سجلها الزاخر بالإنجازات، بعد فوزها بفئة «تعزيز الهوية الوطنية»، في الدورة العاشرة من جائزة أفكار الإمارات 2023، التي نظمتها مجموعة دبي للجودة، برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دائرة الطيران المدني في دبي، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، والراعي الفخري لمجموعة دبي للجودة، وذلك بنادي ضباط شرطة دبي.

ويأتي هذا الفوز استمراراً لسلسلة من الإنجازات التي حققتها إقامة دبي في مجال التوطين، وقد تسلّم الجائزة بحُضور عدد من الشخصيات القيادية الحكومية والرسمية إلى جانب الفائزين، المقدم أحمد عبدالله غانم المري، مدير إدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.

وأكدَّ المقدم أحمد المري، أنَّ فوز الإدارة بهذه الجائزة جاء ثمرة جُهود فريق العمل الذي قدّم مشروعاً نوعياً يتضمن آليات إدارة ملف التوطين، مُعرباً عن فخر الإدارة بتبنيها نظاماً إدارياً مُلحقاً بسياسةٍ مُتكاملة للتوطين تحت مسمى «نموذج الريادة للتوطين»، وما يتضمنه من المحاور التي تتضمن أهداف النموذج، وتحقيق معادلة أساس إطار التوطين، والمبادئ الرئيسة لإدارة التوطين، ومحاور النموذج المبتكر، وتعريف النماذج وأدوات القياس والعديد من المحاور الأخرى.

وأضاف أنَّ «نموذج الريادة للتوطين»، الذي شاركت به إقامة دبي، يُعدّ نموذجاً ريادياً متوائماً مع الأطر التشريعية والعلمية التي تُحدد ممارسات إدارة الموارد البشرية، والتي تهدف إلى تحفيز وزيادة معدلات استدامة خدمة الكفاءات المواطنة، فضلاً عن تمكين التوطين كمحورٍ رئيس ضمن مراحل المسار التدفقي لاختصاصات أعمال منظومة إدارة الموارد البشرية والمواهب المحترفة.