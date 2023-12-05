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علوم الدار

شاب يطلب 150 ألف درهم تعويضاً من سيدة تعدت عليه بالضرب

شاب يطلب 150 ألف درهم تعويضاً من سيدة تعدت عليه بالضرب
6 ديسمبر 2023 01:17

إيهاب الرفاعي (أبوظبي)

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رفع شاب دعوى قضائية يطالب فيها إلزام سيدة بأن تؤدي له مبلغ 150 ألف درهم عن الأضرار المعنوية والأدبية التي لحقت به، كذلك إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بسبب قيام السيدة «المدعى عليها» بالاعتداء على سلامة جسم المدعي بعد أن أحدثت به «سحجات» متعددة على كلا جانبي الوجه وجروحاً متعددة، وتحررت عن الواقعة القضية الجزائية وقضت فيها المحكمة حضورياً بإدانة المتهمة «المدعى عليها» ومعاقبتها بتغريمها مبلغ 5.000 درهم.
وعقب تداول الجلسات، قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعي مبلغ 20.000 درهم تعويضاً جابراً عن الأضرار كافة التي لحقت به وإلزامها بالرسوم والمصروفات.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الخطأ الذي ارتكبته المدعى عليها هو الاعتداء على سلامة جسم المدعي وحدثت به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي «سحجات متعددة» على كلا جانبي الوجه وجروح متعددة، ولما كان ذلك وكان الخطأ الذي أدينت بموجبه المدعى عليها هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند المدعي في إقامة الدعوى الماثلة، فإن الحكم الجزائي المار ذكره إذ قضى بالإدانة لثبوت الخطأ في جانبها المتمثل في الاعتداء على سلامة جسم المدعي.

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