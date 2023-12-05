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«قضاء أبوظبي» تستقبل وفداً من أميركا وكندا

خلال اللقاء (من المصدر)
6 ديسمبر 2023 01:17

أبوظبي (الاتحاد)

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استقبلت دائرة القضاء في أبوظبي، وفداً من وزارة الداخلية الإماراتية، يرافقه وفد شرطي طلابي مكون من 36 طالباً من الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون والشراكة وتبادل المعارف في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تطوير منظومة قضائية رائدة عالمياً، تعزز مكانة الإمارة التنافسية على المستوى الدولي. ويأتي ذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتبادل الخبرات مع الجهات المعنية المحلية والدولية، وصولاً إلى تطبيق أفضل الممارسات على المستوى العالمي.
واطلع الوفد الزائر خلال الزيارة الميدانية على أقسام المحاكم والدوائر التابعة لها والأنظمة المعمول بها ومبادرات الدائرة في إنشاء وتخصيص محاكم متخصصة للأجانب، والتجربة الرائدة للتقاضي عن بُعد، سواء في مرحلة قيد الطلبات والدعاوى أو التحضير والمحاكمة، فضلاً عن خدمات القيد الذاتي عن طريق بوابة الدائرة الإلكترونية، وملف الدعوى الذكي، ومحاكمات الاتصال المرئي لجميع القضايا التي تتيح للأطراف حضور الجلسات من أي مكان، إلى جانب الأدلة الإرشادية المتعلقة بأوامر الأداء في المواد التجارية والحراسة القضائية وتنفيذ الشيكات وعمل مكتب إدارة الدعوى. وتعرف الوفد خلال الزيارة على الدور المحوري الذي تضطلع به محكمة الخبراء الأجانب في دائرة القضاء في أبوظبي، حيث توفر منظومة قضائية متطورة وداعمة لاقتصاد إمارة أبوظبي، من خلال تقديم خدمة عالمية المستوى تلبي متطلبات المقيمين والمستثمرين من مختلف الجنسيات. 
وتعرف الوفد الزائر أيضاً على الدور التوعوي الرائد الذي تضطلع به الدائرة في توعية مختلف فئات المجتمع تجسداً لرسالتها بالتفاعل مع المجتمع في إرساء ثقافة القانون لجميع أفراد المجتمع، والذي يدعم تحقيق أهدافها النوعية بترسيخ المعرفة وتعزيز احترام القانون، بما يضمن حمايتهم من الوقوع في الجرائم، وما يليها من تبعات قد تؤثر سلباً على مستقبلهم.

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