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«المعلومات الجغرافية» يطلق الخريطة العامة للإمارات

«المعلومات الجغرافية» يطلق الخريطة العامة للإمارات
6 ديسمبر 2023 01:19

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية إطلاق الخريطة العامة لدولة الإمارات باللغتين العربية والإنجليزية، والتي تأتي ضمن سلسلة من الخرائط الرسمية التي يعمل المركز على إصدارها بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الدولة، وذلك باعتباره المرجع الرسمي على مستوى الدولة بشأن المعلومات الجغرافية، وإصدار الخرائط الرسمية.
ويهدف المركز من خلال هذه المبادرة إلى توحيد مصدر المعلومات الجغرافية الأساسية للدولة، وتمكين مختلف الجهات الحكومية والخاصة من استخدام الخرائط الرسمية الموثوقة. ويؤكد المركز أهمية قيام مختلف الجهات المعنية وأفراد المجتمع باستخدام الخريطة العامة للدولة في كل المحافل والمؤتمرات والملتقيات الوطنية والدولية والمنصات الرقمية والأبحاث والمشاريع ذات الصلة.
وتوضّح الخريطة العامة للدولة الحدود الرسمية المعتمدة وشبكات الطرق الرئيسة والمسطحات الزراعية والعديد من البيانات الأساسية الأخرى، بالإضافة إلى الأسماء الجغرافية، والتي تعتبر جزءاً مهماً من تراث الدولة التاريخي والجغرافي، ورافداً للهوية الوطنية.

مركز المعلومات الجغرافية
الإمارات
خريطة الإمارات
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