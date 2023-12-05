تعاون بين «السلامة الغذائية» وجامعة خليفة

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية اتفاقية تعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا لتنفيذ برنامج التقنيات الزراعية الحديثة، يهدف البرنامج إلى تطبيق التكنولوجيا الحديثة في الزراعة لتحسين كفاءة الإنتاج والاستدامة البيئية، مما يسهم في زيادة الإنتاجية الزراعية، وتحسين جودة المحاصيل، وتقليل استخدام الموارد الطبيعية والمياه.

تم توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف بشأن التغير المناخي (Cop 28) من قبل سعيد البحري العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والبروفيسور السير جون أورايلي، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا.

وقال سعيد البحري سالم العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: «يسرنا التعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، ونثمن حرصها على دعم البرامج الرامية إلى الحد من فقد وهدر الغذاء والحفاظ على الموارد الطبيعية في الدولة، وسنعمل معاً على تحقيق الأهداف المنشودة من الاتفاقية انطلاقًا من مهمة (الهيئة) في تطوير قطاع ذي تنمية مستدامة في مجال الزراعة والسلامة الغذائية، بما يسهم في تعزيز الأمن الحيوي، وتحقيق الأمن الغذائي».

وأضاف: «تأتي هذه الاتفاقية تماشياً مع استراتيجية أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي التي أطلقتها (الهيئة) مؤخراً، وتستهدف تحفيز قطاع الزراعة وإنتاج الغذاء، وترسيخ مكانة القطاع كرافد أساسي في منظومة التنويع الاقتصادي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، وتشجيع المزارعين على تبني أفضل الممارسات المتوافقة مع مبادئ الاستدامة الزراعية، والحد من فقد وهدر الغذاء على مستوى إمارة أبوظبي، وبما يحقق رؤيتنا في الريادة العالمية في الأمن الغذائي».

من جهته، عبر البروفيسور السير جون أورايلي، رئيس جامعة خليفة، عن سعادته بهذا التعاون البنّاء مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية والذي يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الجامعة للتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية ذات الصلة، مشيراً إلى أهمية هذا التعاون، والذي يُعد الثالث الذي يجمع بين جامعة خليفة وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في تعزيز الأمن الغذائي، ورفع جودة المنتجات المحلية، وتبني أفضل الممارسات الزراعية التي تتناسب مع تغير المناخ، والحفاظ على الموارد الطبيعية.

يأتي توقيع الاتفاقية في إطار الجهود التي تبذلها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للحفاظ على الموارد الطبيعية، وتشجيع المزارعين على تبني أفضل الابتكارات والممارسات الزراعية، والحد من فقد وهدر الغذاء، وتوعية المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية العالمية لزيادة إنتاجية وكفاءة المحاصيل المحلية لضمان حصول المجتمع على غذاء آمن وسليم.

من ناحيته، قال الدكتور نواف الموسى، مدير مركز «إبتيك»، والأستاذ المساعد في الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر في جامعة خليفة: «يسر مركز إبتيك أن يساهم في جميع المصادر المتوافرة لديه لدعم برنامج التقنيات الزراعية الحديثة لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وضمان الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة، إضافة لتحويل عمليات الإنتاج الزراعي إلى ممارسات «المناخ الذكي». وفي الوقت نفسه، سيساهم مركز إبتيك في تسهيل الاعتماد على المزيد من التكنولوجيا، وتعزيز بناء القدرات في القطاع الزراعي».