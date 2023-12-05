بلدية أبوظبي تكرم المتطوعين

أبوظبي (الاتحاد)

كرمت بلدية مدينة أبوظبي، بحضور سيف بدر القبيسي، المدير العام للبلدية، المتطوعين من موظفي البلدية وشركائها الاستراتيجيين وأفراد المجتمع؛ وذلك تقديراً لجهودهم التطوعية، وتحفيزاً للجميع على دعم وتعزيز الجهود التطوعية بمختلف مجالاتها.

وشهد الحفل تكريم المتطوعين المتميزين من موظفي البلدية والشركاء الاستراتيجيين في مجال الدعم التطوعي، والجهات والفرق المشاركة في المعرض التطوعي، مثل مؤسسة الإمارات التي عرضت البرامج التطوعية، مثل «تكاتف» و«ساند»، وبرنامج المارشال الإماراتي، وجميعة أصدقاء البيئية، وجمعية حياة للرعاية اللاحقة.

كما تم خلال الحفل القيام بعمل تطوعي حي للموظفين، وذلك من خلال العمل على تجميع «كسوة الشتاء» في صناديق وتغليفها، ليتم توزيعها على الفئات العمالية.

إلى ذلك، تؤكد بلدية مدينة أبوظبي حرصها على التعاون المستمر مع الشركاء الاستراتيجيين لإيجاد بيئة تطوعية كفؤة وتفعيل منظومة العمل التطوعي في الإمارة، ونشر الوعي وتشجيع كافة شرائح المجتمع بمختلف أطيافهم على الانخراط في الأعمال التطوعية ضمن معايير مهنية في بيئة آمنة.