مذكرة تفاهم بين الإمارات وفيتنام في مجال القوى العاملة

دبي (الاتحاد)

أبرمت الإمارات وفيتنام مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة، وقعها كل من معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي داو نجوك دونج، وزير العمل والمعاقين والشؤون الاجتماعية الفيتنامي.

وتهدف المذكرة لتعزيز التعاون في مجالات القوى العاملة لتسهيل مشاركة العمالة الفيتنامية المدربة في سوق العمل الإماراتي، وتبادل الدراسات والمعلومات الداعمة لمجالات العمل، وضمان الامتثال لأحكام وسيادة القوانين وتشريعات العمل.

وأكد الجانبان، خلال لقاء على هامش التوقيع، أهمية مذكرة التفاهم في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، كما تم استعراض تشريعات وأنظمة العمل في دولة الإمارات، ودورها في ضمان الحقوق، وتوفير مظلة حماية اجتماعية للعاملين في سوق العمل في الدولة.

حضر توقيع المذكرة واللقاء، خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، وشيماء العوضي، الوكيل المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، ومن الجانب الفيتنامي، فام آن توان، مدير إدارة التعاون الدولي، وتونغ هاي نام، المدير العام لإدارة العمل في الخارج.

وكان معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، قد استقبل معالي فام مينه تشينه، رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية، والوفد المرافق له.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء الذي انعقد في دبي، القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجالات سوق العمل، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مجال تدريب وتطوير الموارد البشرية، وبالأخص المهارات والكفاءات المطلوبة في سوق العمل بدولة الإمارات، وأكد الجانبان حرصهما على تطوير العلاقات بين الدولتين، لا سيما في قضايا ومجالات العمل والقوى العاملة، بما يعزز الفوائد التنموية المتبادلة الناتجة عن زيادة نسبة مشاركة العمالة الفيتنامية في سوق العمل الإماراتي التنافسي والجاذب للمواهب.

وتم خلال اللقاء استعراض مجموعة من الأنظمة والتشريعات التي أقرتها دولة الإمارات مؤخراً، التي توفر الغطاء التشريعي للحماية الاجتماعية لكافة العاملين في الدولة، كان آخرها اعتماد النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة «نظام الادخار» والذي يتيح للمشتركين فيه الاستفادة من العوائد الاستثمارية على مدخراتهم وتحقيق الاستدامة المالية، وكذلك نظام التأمين ضد التعطل الذي شهد تسجيل أكثر من 6.7 مليون مشترك في أقل من سنة منذ إطلاقه في مطلع يناير لهذا العام، ومنظومة التأمين على العمالة، وغيرها من الأنظمة المبتكرة التي يتميز بها سوق العمل في دولة الإمارات، والتي تحقق استقرار ورفاهية القوى العامل وجودة الحياة، وضمان حقوقهم على نحو متوازن مع أصحاب العمل.

حضر اللقاء معالي داو نجوك دونج، وزير العمل والمعوقين والشؤون الاجتماعية في فيتنام، ونغوين مانه توان سفير فيتنام لدى الدولة، إضافة لخليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، وشيماء العوضي، الوكيل المساعد للاتصال والعلاقات الدولية.