«آراب هيلث 2024» ينطلق 29 يناير بدبي

دبي (الاتحاد)

أعلن رسمياً عن بيع كامل مساحة معرض «آراب هيلث 2024» الذي سيقام خلال الفترة من 29 يناير إلى الأول فبراير المقبلين، ويعد أكبر حدث لقطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك قبل أكثر من ثلاثة أشهر على تاريخ انطلاق فعاليات الحدث، بالتزامن مع تسجيل حضور عدد قياسي من العارضين الدوليين.

وسيشهد معرض «آراب هيلث 2024» - الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي- مشاركة أكثر من 40 جناحاً دولياً بما فيها صربيا وهونج كونج اللتان تشاركان لأول مرة.

وقال روس ويليامز مدير معرض ومؤتمر «آراب هيلث» لدى «شركة انفورما ماركيتس»: «يواصل معرض آراب هيلث التأكيد على شعبيته باعتباره معرضاً رائداً للرعاية الصحية من خلال الطلب الكبير من قبل قطاع الرعاية الصحية العالمي للمشاركة في هذا الحدث ففي السنوات الـ 49 الماضية، قمنا ببناء مكانة لهذا الحدث باعتباره المنصة المثالية التي يمكن للمتخصصين في الصناعة من رؤية أحدث الابتكارات والاستماع إلى كبار الخبراء في مجموعة من المجالات الحيوية لمستقبل الرعاية الصحية وكمكان لعقد الصفقات وممارسة الأعمال التجارية».

وتشمل الأجنحة الأخرى العائدة للمشاركة في نسخة 2024 من معرض «آراب هيلث» كلاً من الهند وألمانيا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والسعودية ومصر.

كما سيشهد المعرض مشاركة مجموعة من العارضين لأول مرة بالحدث الذي سيشهد الحدث مشاركة العديد من العارضين البارزين.

وسيسلط المعرض الضوء على مستقبل الرعاية الصحية والتقنيات، وذلك تماشياً مع شعار نسخة 2024 من الحدث «تواصل العقول لإحداث التحول في قطاع الرعاية الصحية» من خلال تقسيم قاعة العرض إلى تسعة قطاعات تضم المعدات والأجهزة الطبية والسلع الاستهلاكية وجراحة العظام والعلاج الطبيعي وأنظمة وحلول تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية وأصول الرعاية الصحية والعافية والوقاية والتصوير والتشخيص والرعاية الصحية والخدمات العامة وتحول الرعاية الصحية.

وستعود «قمة مستقبل قطاع الرعاية الصحية» إلى الانعقاد هذا العام خلال الحدث، ما يوفر فرصة مثالية لكبار المسؤولين الحكوميين والمديرين التنفيذيين للرعاية الصحية للتواصل، والاستفادة من الرؤى حول التطورات الرائدة القادمة في القطاع، بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين، بهدف تحقيق ابتكارات وإنجازات في مجال مكافحة الشيخوخة وطول العمر.

وسيتمكن المتخصصون والمهنيون الطبيون من خلال معرض ومؤتمر «آراب هيلث 2024» من حضور عشرة مؤتمرات للتعليم الطبي المستمر في مجالات الأشعة الشاملة والجراحة وطب الطوارئ والرعاية الحرجة والسكري وأمراض النساء والتوليد وجراحة العظام.