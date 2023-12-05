مسنة تستعيد قدرتها على المشي في «شخبوط الطبية»

هدى الطنيجي (أبوظبي)

تمكن الفريق الطبي في مدينة الشيخ شخبوط الطبية من إجراء الجراحات اللازمة لمريضة تبلغ من العمر 75 عاماً، واستعادت قدرتها على المشي بعد معاناتها من مرض القرص التنكسي.

وقال الدكتور وسيم عزيز، استشاري ورئيس قسم جراحة الأعصاب في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: كانت المريضة، البالغة من العمر 75 سنة، تعاني آلاماً شديدة في الظهر أعاقت قدرتها على المشي أو أداء وظائفها ومهامها المعتادة، وكانت قد خضعت سابقاً إلى العديد من العمليات الجراحية والعلاجات الطبية، وعلى الرغم من ذلك استمر الألم، ثم تمت إحالتها إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حيث التقيت بها، وتم إجراء الفحوص اللازمة وتشخيص إصابتها بمرض القرص التنكسي الذي سبّب لها آلاماً شديدة في الظهر وإعاقة للحركة، من ثم تم إجراء جراحة تصحيحية ناجحة لعلاج مشكلة عمودها الفقري.

وأضاف: يسمى الإجراء بجراحة دمج أجسام الفقرات القطنية الأمامية (ALIF)، وهو من أنواع جراحات دمج العمود الفقري المستخدمة لعلاج اضطرابات عدة، مثل القرص التنكسي، وتضيّق العمود الفقري وانزلاق الفقار، وفي هذه الحالة تحديداً، تم استخدام هذا الإجراء لتخفيف آلام الظهر المزمنة عند المريضة من خلال تثبيت العمود الفقري، وعلاج التضيّق الذي يسبب الضغط على الحبل الشوكي والأعصاب التي تمتد من الحبل الشوكي إلى العضلات.

وذكر أنه خلال الجراحة، تمكن جراح الأعصاب من الوصول إلى العمود الفقري من الناحية الأمامية لإزالة القرص المتنكس ودمج الفقرات معاً، مما ساعد على تقليل الحركة بين العظام، وبالتالي خفّ الألم.

وأشار إلى أنهم تمكّنوا والفريق متعدد التخصصات في مدينة الشيخ شخبوط الطبية الذي أجرى العملية، من الوصول إلى الجزء الأمامي من العمود الفقري ودمج فقرتين أو أكثر في أسفل الظهر، بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ الجراحة بالتعاون مع الدكتور محمد باجنيد، استشاري ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وذلك لخطورة الوصول إلى الجزء الأمامي من الجسم عن طريق البطن؛ لأنّ هذه المنطقة تحتوي على أوردة وشرايين رئيسة. في المجمل، استغرقت الجراحة 5 ساعات، وتكللت بالنجاح، وبعدها تمكّنت المريضة من التعافي بسرعة كبيرة، واستعادت قدرتها على المشي بشكل طبيعي من دون أي ألم تقريباً.

وقال الدكتور وسيم عزيز: كنت الجراح الرئيس الذي نفّذ جراحة القرص التنكسّي، بينما قدّم الدكتور محمد باجنيد مساعدة أساسية خلال الجراحة، نظراً لإمكانية الاحتكاك بالأوعية الدموية الرئيسة أثناء إجراء دمج أجسام الفقرات القطنية الأمامية (ALIF). وقام الدكتور باجنيد بإزاحة الشرايين والأوردة البطنية الرئيسة عن العمود الفقري لتمكين الجرّاح من الوصول بسهولة إلى الناحية الأمامية للعمود الفقري لإجراء العملية الجراحية للقرص التنكسي. وذكر الدكتور وسيم عزيز أن مرض القرص التنكسي يُعد من الأسباب الشائعة لآلام الظهر، والأقراص هي عبارة عن مساحات مملوءة بالسوائل بين العظام في العمود الفقري، وتوفر البطانة الضرورية لتمكين العمود الفقري من الانحناء والتمدد بشكل كامل من دون ألم.

وأضاف: ويزيد العمر والوقت من مخاطر الإصابة بمرض القرص التنكسي، كما أن النساء أكثر عرضة للإصابة من الرجال، بالإضافة إلى ذلك، فإن وزن الجسم الزائد يزيد المخاطر أيضاً، بالإضافة إلى إجهاد العمود الفقري نتيجة العمل اليدوي أو الوضعيات الخاطئة أو رفع الأحمال الثقيلة.

وأكدت المريضة أنها قبل قدومها إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، كانت تعاني آلاماً شديدة في الظهر، وبالكاد تستطيع المشي أو التحرك بشكل صحيح، مما عطّل روتينها اليومي، وعلى مدار سنوات، خضعت لعمليات جراحية وعلاجات مختلفة، لكنّ شيئاً لم ينجح وبدأت حقاً تفقد الأمل، وبفضل الله تعالى، تمت إحالتها إلى الدكتور عزيز والفريق في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، الذين تمكنوا من إجراء العملية بنجاح، والآن أصبح بإمكانها المشي من جديد، ونادراً ما تشعر بأي ألم في الظهر.