إطلاق «جائزة البحوث العلمية» لأجهزة التقاعد المدني بدول «التعاون»

أبوظبي (وام)

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن إطلاق الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية النسخة الأولى من جائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2023، وذلك بالتعاون مع صندوق الحماية الاجتماعية بسلطنة عُمان الذي يتولى الإشراف على إدارة الجائزة.

الجائزة التي تنظم كل سنتين تستهدف الكشف عن أبرز التحديات التي تواجه أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب تعزيز ثقافة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وتكوين منصات بحثية حاضنة للكفاءات والطاقات العلمية الخليجية.

كما تهدف الجائزة إلى تحفيز الشباب والباحثين والدارسين وحملة المؤهلات على الإسهام في تقديم الحلول العملية لهذه الموضوعات من خلال إجراء البحوث التحليلية التي تسهم في تقييم التجارب الخليجية على مستوى أنظمة التقاعد.

وتشمل المجالات البحثية المستهدفة العلوم الاكتوارية وأهميتها وتحدياتها، واستثمارات أجهزة التقاعد المدني وأنظمة التأمينات الاجتماعية، وقوانين وتشريعات أجهزة التقاعد المدني وأنظمة التأمينات الاجتماعية الخاصة بنظام مد الحماية، ودور أجهزة التقاعد المدني وأنظمة التأمين الاجتماعي في التنمية الاقتصادية، وتطوير الخدمات التأمينية وجودة الخدمات التأمينية، ودعم التخطيط الاستراتيجي في أجهزة التقاعد المدني وأنظمة التأمينات الاجتماعية.

كما تشمل المجالات تطوير أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، وتوسعة الشمول في ضوء أفضل الممارسات الدولية، والتقنية واستخدام الذكاء الاصطناعي ودورها في تطور أجهزة التقاعد المدني وأنظمة التأمينات الاجتماعية، وجودة خطط استمرارية الأعمال (BCP) ، ودور الاتفاقية الدولية في تحسين أعمال أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وحوكمة أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية.

وتتمثل أبرز شروط الاشتراك في المسابقة أن يكون مقدم الطلب هو الباحث بصفة شخصية، وأن يقدم الطلب في إحدى المجالات المتعلقة بأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية ومرتبطاً بأحد مجالات الجائزة، وألا يكون البحث المُقدم نُشر سابقاً بشكل جزئي أو مقتبساً من أطروحة دكتوراه أو رسالة ماجستير أو مشروع حالي للحصول على شهادة عليا من أي جامعة من الجامعات أو بأي لغة من اللغات، وأن يُقدم البحث باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، وعلى المترشح أن يعبأ طلب الترشح إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة.

أما عن الفئات المستهدفة بالجائزة، فهي فئتان الأولى الباحثون من حملة الماجستير الدكتوراه والفئة الثانية الباحثون من حملة البكالوريوس وطلبة الجامعات والكليات، وقد خصصت اللجنة جوائز للمتسابقين تصل إلى مائتي ألف درهم.