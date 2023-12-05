تحت رعاية الشيخة فاطمة.. ملتقى أبوظبي الأسري الرابع ينطلق الجمعة المقبل في جزيرة الحديريات

أبوظبي (وام)

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تنطلق يوم الجمعة المقبل، فعاليات ملتقى أبوظبي الأسري الرابع 2023 الذي تنظمه مؤسسة التنمية الأسرية تحت شعار «أسرة متماسكة مجتمع مستدام» ويقام في جزيرة الحديريات بأبوظبي، ويستمر حتى 15 ديسمبر.

وأكدت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، أهمية دور الملتقى الذي ينضوي تحت مظلة برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، أحد مشاريع المؤسسة الرئيسية، في ترسيخ مكانة الأسرة باعتبارها شريكاً استراتيجياً فاعلاً في تحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة، والوقوف على الظواهر والقضايا والتحديات التي تواجهها، وإيجاد الآليات والحلول المبتكرة التي تُسهم في الحفاظ على تماسكها واستقرارها، واستكشاف قدرات الموهوبين وروّاد الأعمال المبدعين وأصحاب الهمم، واستثمار خبرات كبار المواطنين وتفعيل المسؤولية المجتمعية للأسرة، وتوفير الفرص لدعم المبدعين والمتميزين وتوظيفها في خدمة المجتمع.

وقالت: إن مؤسسة التنمية الأسرية تعمل وفق رؤية وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، الرامية إلى تعزيز الاستقرار الأسري، وترسخ القيم الإيجابية في المجتمع، والاستثمار الأمثل في الخبرات والطاقات البشرية والكوادر المتميزة لمواصلة مسيرة التنمية في الدولة، من خلال تصميم وتطوير مشاريع استباقية مبتكرة تعكس واقع الحياة بعيداً عن العالم الافتراضي الذي يفرض نفسه بقوة خاصة على فئة الأطفال والشباب، وتُسهم في بناء جيلٍ واعٍ قادر على بناء نفسه ومجتمعه، حيث يستهدف الملتقى زوّاره بأساليب إيجابية وغير مسبوقة تلبي تطلعات الزوار كافة.

وأضافت الرميثي، أن الدورة الرابعة لملتقى أبوظبي الأسري الرابع 2023 التي كان من المقرر أن تنعقد العام المقبل، جاءت استجابة لطلب الجمهور الذي أشاد بالدورة الماضية، مؤكدة أن هذه الدورة ستسعى لاستقطاب آلاف الزوار، خصوصاً وأن الملتقى سيشمل العديد من الفقرات المتنوعة والعروض التفاعلية التي ستخطف أنظار الجمهور وتجذبهم للتفاعل مع مختلف الأنشطة الترفيهية الاحترافية والمعارض التعليمية وورش الذكاء الاصطناعي والألعاب، بالإضافة إلى توافر العديد من المتاجر المتنوعة. وقالت: «يهدف ملتقى أبوظبي الأسري الرابع إلى ترسيخ قيم الذكاء المجتمعي والابتكار واستثمار الطاقات وتعزيز التلاحم المجتمعي، والتوعية حول الخدمات الحكومية وخاصة الرقمية الموجهة للأسر بأفرادها وأوضاعها الاجتماعية كافة، وتطوراتها، وتسهيل الوصول لها، والمساهمة في بناء علاقة ثقة تكاملية بين أفراد المجتمع والمؤسسات الحكومية والخدمية المختلفة، أساسها الشفافية والمصداقية وتحمل المسؤولية والالتزام بالقوانين».

وأوضحت مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، أن الدورة الرابعة للملتقى ستسهم في تمكين الأسرة من تنمية قدراتها والتكيف الإيجابي مع متغيرات المستقبل مع الحفاظ على استقرارها وهويتها الوطنية، وفق رؤية تستهدف تفعيل دور الطفل في المجتمع وتنمية مهاراته وتطويرها، والاستغلال والاستثمار الإيجابي لطاقاته المتعددة، وترسيخ الهوية الوطنية وإحياء الموروث التراثي لدولة الإمارات، وتحفيز ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال لدى الأجيال المقبلة.

من جانبها، قالت عوشة سالم السويدي، مديرة مشروع بمؤسسة التنمية الأسرية، إن ملتقى أبوظبي الأسري الرابع يتسع ليشمل أربع محطات رئيسية تتمثل في (الأسرة المستدامة، وريادة الأعمال، وأطفال المستقبل، والموروث الإماراتي)، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات المصاحبة للملتقى طوال فترة انعقاده، مؤكدة أهمية الأسرة المستدامة في المرحلة المقبلة.

وأشارت عوشة السويدي إلى أهمية دور محطة ريادة الأعمال، باعتبارها إحدى دعائم الاقتصاد الوطني في الخمسين، والذي يتضمن توعية الأسر بأهمية فكر ريادة الأعمال في خدمة أهدافهم وتعزيز جودة حياتهم ورفاههم، والإسهام في دعم عجلة التنمية الاقتصادية للدولة في الخمسين، وتنمية وعي الأسر حول المستجدات العالمية في استراتيجيات ريادة الأعمال التي تُسهم في زيادة إنتاجية الأسرة.