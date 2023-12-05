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علوم الدار

عضو الوفد الليبي في COP28: الطاقة المتجددة دواء ناجع لمعالجة الآثار السلبية لتغير المناخ

محمد دخيل صيدون
6 ديسمبر 2023 01:17

دبي (وام)

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أكد المهندس محمد دخيل صيدون، مدير مكتب شؤون مجلس إدارة جهاز الطاقة المتجددة، عضو الوفد الليبي إلى cop28، أن تنفيذ وتطوير المشاريع الصديقة للبيئة ورفع نسبة مشاريع الطاقة المتجددة وتسريع تطويرها، بمثابة العمود الفقري والدواء الناجع لمعالجة الآثار السلبية لتغير المناخ. 
وقال: «إن الإمارات قدمت نسخة مبهرة من مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ (cop28) من حيث الشكل والتنظيم والاستقبال والقضايا المطروحة والنتائج المحققة. وكشف صيدون عن اعتزام ليبيا تنفيذ عدد من المشروعات في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرات مركبة تفوق 4000 ميجاواط، لافتاً إلى أنه يجري حالياً العمل على رفع نسبة الطاقة المتجددة بمنظومة الطاقة الوطنية الليبية إلى 20%، وذلك بحلول عام 2035. 
وأوضح أن هذه المشاريع الريادية ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير مجال الطاقة المتجددة في ليبيا، وسيتم تنفيذها مطلع العام 2024، كما تتضمن الاستراتيجية الوطنية الليبية أيضاً إطلاق مبادرة «جو جرين»، إضافة إلى الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة التي تستهدف خفض نسبة استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة 5 إلى 10% بحلول عام 2035‏.
وأضاف صيدون أن ليبيا تتمتع بموقع جغرافي متميز يؤهلها لأن تكون دولة رائدة في مجال الطاقة المتجددة، بحكم المساحات الشاسعة في منطقة الحزام الشمسي الذي يوفر أعلى معدلات سطوع شمسي في العالم، ما يجعل مشروعات الطاقة، خصوصاً الطاقة الشمسية ذات مردود اقتصادي عالٍ، كما تتمتع ليبيا بسرعة الرياح التي تؤهلها لتدشين «مزارع رياح».. وتطمح للدخول في مجال الطاقة المتجددة بقوة لتسهم مع الشركاء الدوليين والمجتمع الدولي في حلحلة مشاكل تغير المناخ من خلال تنفيذ عدد من مشروعات توليد الطاقة باستخدام تقنيات الطاقة المتجددة.  

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