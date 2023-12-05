وكيل مجلس النواب المصري: فكر جديد للترابط العالمي في «COP28»

دبي (وام)

قال محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب في مصر: إن نقاشات وتعهدات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ «cop28» شكلت حالة فكر جديد للترابط العالمي في مواجهة أضرار التغير المناخي، وأن الإمارات قدمت نسخة استثنائية من مؤتمرات الأطراف سيكون لها صدى كبير، وستحظى توصياتها ومبادرتها بمتابعة حثيثة.

وأضاف خلال مشاركته في فعاليات «المؤتمر»، أن «cop28» ومنذ انطلاقته الخميس الماضي في «إكسبو دبي»، دفع العالم للتحرك الفعلي لمواجهة التغيرات المناخية عبر تعهدات كانت تشكل طموحات وآمال يصعب تحقيقها، معرباً عن فخره واعتزازه بالعلاقات الراسخة المتينة بين مصر والإمارات. وتابع أبو العينين: «إن الوعود بشأن ضخ 100 مليار دولار سنوياً في مشاريع مواجهة التغير المناخي لم تعد كافية، فالحد الأدنى اليوم لهذه المواجهة يتطلب تريليون دولار، فنحن نتحدث عن زراعة مستدامة ونقل مستدام وهذه الأنشطة الحيوية هي عصب الحياة في العالم كله».

وأشار إلى الإنجازات التي تحققت في مؤتمر الأطراف «cop27» الذي استضافته مصر في مدينة شرم الشيخ العام الماضي، متوقعاً أن يتمّ إطلاق مبادرات فاعلة جديدة للاستدامة الخضراء والتحول الطاقي خلال الأيام المقبلة من «cop28».

ودعا أبو العينين، الدول المتقدمة الأكثر تسبباً في التغير المناخي إلى تحمل مسؤولياتها في إيجاد الحلول المناخية، وتقديم الدعم والتمويل اللازمين للحفاظ على هدف إبقاء ارتفاع درجة حرارة الكوكب عند 1.5 درجة بحلول عام 2050.