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شرطة دبي تشارك بـ 12 مشروعاً بيئياً في COP28

جناح شرطة دبي (من المصدر) ٔ
6 ديسمبر 2023 01:17

دبي (الاتحاد)

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استعرضت منصة شرطة دبي في مؤتمر الأطراف COP28 بالمنطقة الخضراء، 12 مشروعاً بيئياً، تمثلت في شرطة بلا كربون، مشروع دبي المرنة، المركبات الكهربائية المشتركة (I-serve)، رصد الأوبئة عن طريق مياه الصرف الصحي، تطهير البيئة من المتفجرات بالنباتات، الطلقات النارية الصديقة للبيئة، بصمة الكربون لمكافحة الجريمة، إتلاف المتفجرات والذخائر بنهج مستدام، مشروع الاصطبلات الذكية، طراد شرطة دبي الذكي (هداد)، دبلوم المتفجرات، إضافة إلى دبلوم المرونة.
ونوه اللواء عبدالله علي الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات، نائب رئيس لجنة الأمن والعمليات لمؤتمر الأطراف COP28 خلال زيارته للمنصة بالجهود المبذولة والخدمات والمشاريع المعروضة لزوار المؤتمر، والتي تعزز وعيهم بكل ما يختص بالخدمات الأمنية والشرطية، مؤكداً أن شرطة دبي ملتزمة بتحقيق الأمن البيئي من أجل تنمية مستدامة وبيئة صحية تواكب التقدم والازدهار الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة، إيماناً منها بأهمية دور المؤسسات الأمنية في رعاية البيئة، ولما للأمن البيئي من أهمية في الحفاظ على الأمن العام والسلم الاجتماعي، وتعزيز التنمية المستدامة والمكانة العالمية لإمارة دبي.
واطلع خلال جولته في المنصة بحضور اللواء سيف مهير المزروعي رئيس اللجنة الأمنية، وعدد من الضباط والأفراد على المشاريع والمبادرات المرتبطة بالبيئة، واستمع إلى شرح حول كل مشروع وأثره على البيئة.

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