منصة «إيتاف» تسجل تعهدات تمويلية تتجاوز 4 مليارات دولار

دبي (وام)

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) عن وصول قيمة التعهدات المالية لدعم منصة تسريع تحول نظام الطاقة «إيتاف» التابعة لها إلى 4.05 مليار دولار أميركي، متجاوزةً بذلك هدفها الأساسي لمؤتمر الأطراف COP28 بأكثر من أربعة أضعاف.

وتعهد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتقديم مليار دولار أميركي ومؤسسة التمويل الدولية بتقديم مليار دولار أميركي لمنصة «إيتاف»، وتعهد بنك «إتش إس سي بي» بتقديم 200 مليون دولار، بينما ستقدم الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) الضمانات ومنتجات تخفيف المخاطر للمشاريع التي ستمولها المنصة.

وبهذه المناسبة، قال فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة: «إن النمو الكبير لمنصة ‘إيتاف’ لا يؤكد فقط دورها الفعال في تسهيل تطوير المشاريع، وإنما يبين كذلك أن تمويل مشاريع الطاقة المتجددة ليس أمراً صعب المنال عند توفر الظروف المناسبة. ونتطلع إلى الاستفادة من الخبرات والقدرات المتميزة لشركاء المنصة، وكذلك مجموعة مشاريعها المحكمة قيد التحضير، لتحقيق تقدم ملموس في إيصال الطاقة لمن هم بأمس الحاجة إليها».

من جانبها، قالت نانديتا بارشاد، العضو المنتدب لمجموعة البنية التحتية المستدامة التابعة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: «نفخر بتعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة لدعم منصة ‘إيتاف’ بمليار دولار أميركي للتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، تحسين شبكات النقل وتطوير حلول الطاقة المبتكرة. ومع شروع المناطق التي يغطيها البنك في رحلة تحول نظام الطاقة، نحتاج إلى جميع الجهود الممكنة لدعم دولنا في اتخاذ إجراءات مناخية ملموسة. وستقوم ‘إيتاف’ بتسهيل هذه المساعي عبر توجيه التمويل نحو مشاريع الطاقة النظيفة معقولة التكلفة».

بدوره قال محمد جوليد، نائب رئيس الصناعات في مؤسسة التمويل الدولية: «يسرنا التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وباقي شركاء التنمية، حيث سندعم منصة ‘إيتاف’ بخبراتنا الواسعة في تمويل المشاريع، والتمويل المشترك، وتحول نظام الطاقة».