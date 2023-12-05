الأربعاء 6 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«مبادلة» تستثمر في «زينوبي» لكهربة أساطيل النقل

«مبادلة» تستثمر في «زينوبي» لكهربة أساطيل النقل
6 ديسمبر 2023 01:17

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس فنلندا بذكرى استقلال بلاده
السلطات الإماراتية تسلم سانجاي شاه للسلطات الدنماركية
مؤتمر الأطراف «COP28»
تابع التغطية كاملة

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، أمس عن استثمارها في شركة «زينوبي»، الشركة العالمية المتخصصة في مجال كهربة أساطيل النقل وحلول بطاريات تخزين الطاقة. 
وتم إبرام هذه الصفقة الاستراتيجية مع شركة إنفراكابيتال، ذراع الاستثمار في أسهم البنية التحتية التابع لشركة «إم آند جي بي إل سي»، والتي ترتبط معها «مبادلة» بشراكة استراتيجية محدودة.
وبدعم من «مبادلة»، تستثمر شركة «إنفرا كابيتال» مبلغاً إضافياً قدره 270 مليون جنيه إسترليني في شركة «زينوبي» لتنمية أعمالها في المملكة المتحدة والعالم. كما تستثمر شركة «كي كي آر»، وهي شركة استثمار عالمية رائدة، ما يقرب من 600 مليون جنيه إسترليني، ما يشكّل شراكة استراتيجية مع «إنفرا كابيتال» كمساهمين مشتركين بحصة أغلبية في «زينوبي». وبدعم من مساهميها، تهدف «زينوبي» إلى تشغيل 4000 حافلة وشاحنة ومركبة تجارية تعمل كلها بالطاقة الكهربائية، تحفيزاً للتحول العالمي إلى وسائل نقل أنظف بحلول العام 2026.
وتمثل هذه الصفقة إنجازاً مهماً بالنسبة لشركة «زينوبي» وتؤكد على التزام «مبادلة» الثابت بلعب دور ريادي في إحداث التغيير الإيجابي والمساهمة في بناء مستقبل مستدام ومرن.
وقال خالد عبدالله القبيسي، الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات العقارات والبنى التحتية في مبادلة: «فيما يجتمع العالم لمواجهة تحديات تغير المناخ خلال مؤتمر الأطراف COP28، فقد أصبح واضحاً الدور المهم الذي تلعبه البنية التحتية للطاقة النظيفة كأحد الحلول المناخية التي تمكّننا من الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. وتحرص «مبادلة» على الاستثمار في صناعات المستقبل للمساعدة في إيجاد حلول لأكبر التحديات التي يواجهها العالم، بما في ذلك تغير المناخ، وتعد شراكتنا مع «إنفرا كابيتال» والاستثمار في «زينوبي» مؤشراً قوياً على التزامنا بنهج الاستثمار المسؤول». 
وأضاف: «لقد رسخت «زينوبي» مكانتها كواحدة من أهم شركات السيارات الكهربائية وبطاريات تخزين الطاقة في العالم اليوم، وتتمتع بسجل حافل في الاستفادة من الابتكارات التقنية والتجارية لتقديم حلول مستدامة رائدة إلى السوق. لقد أصبح الطلب المتزايد على الطاقة المستدامة وإزالة الكربون من وسائل النقل، اتجاهين عالميين رئيسيين اليوم، ونحن نرى إمكانات كبيرة لدى «زينوبي» ستتيح لها مواصلة ما حققته من نمو كبير في أسواقها الأساسية وتنويع حضورها بشكل أكبر في بلدان جديدة. ونحن فخورون بإتمام هذه الصفقة وملتزمون بدعم «زينوبي» لتقديم حلول مستدامة لمستقبل أكثر استدامة».

مبادلة للاستثمار
الإمارات
شركة مبادلة للاستثمار
مبادلة
آخر الأخبار
شباب الأهلي بـ «العلامة الكاملة» في سوبر غرب آسيا للسلة
الرياضة
شباب الأهلي بـ «العلامة الكاملة» في سوبر غرب آسيا للسلة
اليوم 10:30
50 جهة محلية ودولية تجتمع في «مركز التكنولوجيا والابتكار» لبناء مستقبل مستدام
علوم الدار
50 جهة محلية ودولية تجتمع في «مركز التكنولوجيا والابتكار» لبناء مستقبل مستدام
اليوم 10:11
الريال يخشى «خيبة أمل جديدة» في مبابي!
الرياضة
الريال يخشى «خيبة أمل جديدة» في مبابي!
اليوم 10:05
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس فنلندا بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس فنلندا بذكرى استقلال بلاده
اليوم 09:43
مباشر.. تغطية خاصة لفعاليات اليوم السابع من "COP28"
علوم الدار
مباشر.. تغطية خاصة لفعاليات اليوم السابع من "COP28"
اليوم 09:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©