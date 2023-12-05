«مبادلة» تستثمر في «زينوبي» لكهربة أساطيل النقل

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، أمس عن استثمارها في شركة «زينوبي»، الشركة العالمية المتخصصة في مجال كهربة أساطيل النقل وحلول بطاريات تخزين الطاقة.

وتم إبرام هذه الصفقة الاستراتيجية مع شركة إنفراكابيتال، ذراع الاستثمار في أسهم البنية التحتية التابع لشركة «إم آند جي بي إل سي»، والتي ترتبط معها «مبادلة» بشراكة استراتيجية محدودة.

وبدعم من «مبادلة»، تستثمر شركة «إنفرا كابيتال» مبلغاً إضافياً قدره 270 مليون جنيه إسترليني في شركة «زينوبي» لتنمية أعمالها في المملكة المتحدة والعالم. كما تستثمر شركة «كي كي آر»، وهي شركة استثمار عالمية رائدة، ما يقرب من 600 مليون جنيه إسترليني، ما يشكّل شراكة استراتيجية مع «إنفرا كابيتال» كمساهمين مشتركين بحصة أغلبية في «زينوبي». وبدعم من مساهميها، تهدف «زينوبي» إلى تشغيل 4000 حافلة وشاحنة ومركبة تجارية تعمل كلها بالطاقة الكهربائية، تحفيزاً للتحول العالمي إلى وسائل نقل أنظف بحلول العام 2026.

وتمثل هذه الصفقة إنجازاً مهماً بالنسبة لشركة «زينوبي» وتؤكد على التزام «مبادلة» الثابت بلعب دور ريادي في إحداث التغيير الإيجابي والمساهمة في بناء مستقبل مستدام ومرن.

وقال خالد عبدالله القبيسي، الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات العقارات والبنى التحتية في مبادلة: «فيما يجتمع العالم لمواجهة تحديات تغير المناخ خلال مؤتمر الأطراف COP28، فقد أصبح واضحاً الدور المهم الذي تلعبه البنية التحتية للطاقة النظيفة كأحد الحلول المناخية التي تمكّننا من الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. وتحرص «مبادلة» على الاستثمار في صناعات المستقبل للمساعدة في إيجاد حلول لأكبر التحديات التي يواجهها العالم، بما في ذلك تغير المناخ، وتعد شراكتنا مع «إنفرا كابيتال» والاستثمار في «زينوبي» مؤشراً قوياً على التزامنا بنهج الاستثمار المسؤول».

وأضاف: «لقد رسخت «زينوبي» مكانتها كواحدة من أهم شركات السيارات الكهربائية وبطاريات تخزين الطاقة في العالم اليوم، وتتمتع بسجل حافل في الاستفادة من الابتكارات التقنية والتجارية لتقديم حلول مستدامة رائدة إلى السوق. لقد أصبح الطلب المتزايد على الطاقة المستدامة وإزالة الكربون من وسائل النقل، اتجاهين عالميين رئيسيين اليوم، ونحن نرى إمكانات كبيرة لدى «زينوبي» ستتيح لها مواصلة ما حققته من نمو كبير في أسواقها الأساسية وتنويع حضورها بشكل أكبر في بلدان جديدة. ونحن فخورون بإتمام هذه الصفقة وملتزمون بدعم «زينوبي» لتقديم حلول مستدامة لمستقبل أكثر استدامة».