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أبوظبي تطلق منظومة التكنولوجيا المناخية لدعم الشركات

خلال إطلاق منظومة التكنولوجيا المناخية الجديدة (من المصدر)
6 ديسمبر 2023 01:17

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت Hub71، أمس، عن إطلاق منظومة التكنولوجيا المناخية Hub71+ ClimateTech المتخصّصة لدعم الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم، والتي تعمل على تطوير ونشر تقنيات مستدامة للتخلص من الانبعاثات الكربونية، من أجل تحقيق الحياد المناخي في المستقبل.
وخلال فعاليات المؤتمر الـ 28 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيُّر المناخ «COP28» تمّ إطلاق منظومة Hub71+ ClimateTech إلى جانب العديد من الشركاء الرئيسيين والمؤسّسين الملتزمين بتطوير تقنيات الحدّ من الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الأطر التنظيمية المبتكرة في هذا المجال. 
وسيكون مقرّ المنظومة الجديدة المتخصّصة في Hub71 في سوق أبوظبي العالمي في العاصمة الإماراتية، لدعم طموحات دولة الإمارات الهادفة إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وجدير بالذكر أن التكنولوجيا المناخية (ClimateTech) تساعد في الحدّ من الانبعاثات الكربونية، وفي معالجة تأثير ظاهرة الاحتباس الحراري. ويمكن للشركات الناشئة العاملة في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، بدءاً من مرحلة ما قبل التأسيس وحتى فئة التمويل «أ»، الانضمام إلى منظومة Hub71+ ClimateTech المتخصّصة لتسريع نموّها والتوسّع بنطاق حضورها العالمي انطلاقاً من أبوظبي. 
وقال أحمد علي علوان، نائب الرئيس التنفيذي لـ Hub71: «انسجاماً مع الجهود العالمية المتواصلة لمعالجة التغير المناخي، تدرك Hub71 أنّ المستقبل يعتمد على الحلول المبتكرة في هذا المجال. وبما أنّ الشركات الناشئة أصبحت رائدة في تسخير التكنولوجيا المتقدمة، لذلك أنشأنا منظومة Hub71+ ClimateTech التي توفر منصّة تعاونية للمبتكرين في مجال التكنولوجيا المناخية تساعدهم على النجاح، بدعم من شركاء عالميين ملتزمين بتقديم رأس المال والخبرات الكبيرة».

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