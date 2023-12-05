سلطان بن أحمد يشهد في سيؤول توقيع مذكرة تفاهم مع شركة كورية

سيؤول (وام)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، ظهر أمس في سيؤول عاصمة جمهورية كوريا الجنوبية، توقيع مذكرة تفاهم بين مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وشركة جين جي للرياضات الإلكترونية. وقع المذكرة كل من الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وآرنولد وون هر، الرئيس التنفيذي لشركة جين جي للرياضات الإلكترونية.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم انطلاقاً من رغبة الطرفين في تعزيز روابطهما المهنية في مجال الإعلام والتكنولوجيا، وتأكيداً على إقامة علاقات ودية وتعاون مثمر بين المؤسسات الإعلامية في إمارة الشارقة ونظيرتها في كوريا الجنوبية، وذلك بما يخدم المصالح المشتركة للأطراف.

وتهدف المذكرة إلى تطوير التعاون الثنائي في مجال الإعلام والتكنولوجيا وفقاً للتشريعات المطبقة على الطرفين، كما نصت على أن تكون مجالات التعاون في بناء نظام للألعاب والرياضات الإلكترونية يراعي البيئة، وذلك في مدينة الشارقة للإعلام، والمساعدة في إطلاق البرامج التعليمية في مجال الرياضات الإلكترونية.

وتعرف سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام خلال زيارته إلى مقر شركة جين جي العالمية على تاريخها وأبرز إنجازاتها والجوائز التي حققتها والمشروعات المستقبلية التي تعمل عليها في قطاع الرياضات الإلكترونية.

كما زار سموه صباح أمس في سيؤول شركة إس كي تيليكوم. واطلع سموه خلال زيارته على عرض مفصل حول الشركة والمجالات التي تعمل فيها والمتعلقة بالاتصالات والتكنولوجيا وتقنية المعلومات.