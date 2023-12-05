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«خيرية الشارقة» تنظم اليوم العُرس الجماعي التاسع

«خيرية الشارقة» تنظم اليوم العُرس الجماعي التاسع
6 ديسمبر 2023 01:17

الشارقة (وام)

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تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، تنظم جمعية الشارقة الخيرية اليوم العُرس الجماعي التاسع لـ 170 عريساً من أبناء الدولة والمقيمين على أرضها، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بحضور لفيف من رؤساء ومديري الدوائر والمؤسسات والشخصيات العامة ووسائل الإعلام.
وتوجه الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لدعمه لهذا العمل الجليل الذي من خلاله تُبنى الأسر ويتحقق الاستقرار في المجتمع.
وأوضح أن مشروع العرس الجماعي مبادرة هدفها مساعدة بعض الحالات الأكثر تعسراً على إتمام مراسم الزواج، وذلك من خلال رعايتهم لتحقيق استقرارهم الأسري والاجتماعي.
وأشار إلى أن الجمعية استطاعت تنفيذ رؤيتها التوسعية في حجم المشروع ليتخطى حدود الوطن ويصل صدى نفعه ليشمل الشباب المحتاجين في عدد من البلدان الشقيقة والصديقة، وكان نتاج هذا المشروع بناء مئات الأسر من خلال تزويج نحو 1400 شاب وفتاة بواقع 672 من مواطني الدولة وبعض المقيمين، إلى جانب 722 آخرين ضمن الأعراس التي تم تنفيذها خارج الدولة والتي وصل عددها إلى 24 عرساً في البوسنة وبنجلاديش والسنغال والسودان وجيبوتي والكونغو ومصر وتنزانيا ومملكة البحرين الشقيقة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة في تلك البلدان ومكاتب الجمعية الإقليمية في آسيا وأفريقيا. وأكد أن هذه الأعراس ساهمت في احتواء هؤلاء الشباب الذين عجزوا عن توفير نفقاتها وتكاليفها.

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