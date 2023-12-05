1049 بحثاً علمياً حول الاستدامة أعدها باحثو جامعة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تقدم كبير في مجال أبحاث الاستدامة ومواكبة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حققته جامعة أبوظبي بين عامي 2020 و2023، وحصل أعضاء هيئة التدريس على 29 منحة بحثية، دعماً لجهودهم في مجال الاستدامة، وأصدر باحثو الجامعة (1049) دراسة مميزة، نشرتها مجلات ودوريات علمية مهمة، بينها «كوربوريت سوشال ريسبونسيبيلتي» و«إنفايرونمنت مانيجمنت».. وعُرضت الدراسات البحثية في مؤتمرات دولية رائدة.

وقال الدكتور منتصر قسايمة، نائب مدير الجامعة المشارك للأبحاث والتطوير الأكاديمي: «فخورون بإسهامات أعضاء هيئة التدريس في مجال الاستدامة، ونقدر عالياً تفانيهم لتطوير مساعينا البحثية، ونجحنا في تعزيز قدراتنا البحثية وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ناشئة مزدهرة».