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علوم الدار

معهد الابتكار التكنولوجي يكشف عن منصة جديدة لتداول الكربون

معهد الابتكار التكنولوجي يكشف عن منصة جديدة لتداول الكربون
6 ديسمبر 2023 01:17

دبي (الاتحاد)

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أطلق معهد الابتكار التكنولوجي، المركز الرائد عالمياً للبحث العلمي وإحدى ركائز الأبحاث التطبيقية لدى مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، منصة جديدة مدعومة بتقنية «البلوكتشين» لتتبع انبعاثات الكربون، وذلك لتسهيل عمليات التداول في هذا المجال، وذلك نظراً لأهمية توفر أطر عمل معتمدة لتوثيق تداول الكربون وتدقيقه تعزيزاً لدوره الحيوي في دفع الاستثمار في المشاريع الخضراء وتسريع ودعم جهود الانتقال إلى صافي الانبعاثات الصفرية. وكان مركز بحوث علم التشفير التابع لمعهد الابتكار التكنولوجي قد صمم المنصة الجديدة بما يتماشى مع أهداف رؤية الإمارات 2021 المتمثلة في تسريع وتيرة تهيئة بيئة مستدامة وتحقيق صافي الانبعاثات الصفري، بالإضافة إلى مساعي مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2023، والذي يهدف إلى تسريع الانتقال إلى نموذج اقتصادي مستدام يتسم بانخفاض معدلات الكربون، وتوفير قدرات نمو عالية وتحقيق تحول إيجابي عادل. وستساند المنصة سوق الكربون العالمي، وتسمح بتعزيز دقة تتبع انبعاثات الكربون، ودعم الأنشطة التداولية في هذا المجال. 

معهد الابتكار التكنولوجي
الكربون
الإمارات
التغير المناخي
تغير المناخ
أبوظبي
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