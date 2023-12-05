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انعقاد الدورة الثانية للجنة المشتركة الإماراتية - الكولومبية

انعقاد الدورة الثانية للجنة المشتركة الإماراتية - الكولومبية
6 ديسمبر 2023 01:17

دبي (وام) 

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استضافت دولة الإمارات الدورة الثانية للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية كولومبيا، وذلك في مدينة إكسبو دبي على هامش انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28».
وترأس اللجنة من جانب دولة الإمارات معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومن جانب كولومبيا معالي ألفارو ليفا دوران، وزير الخارجية.
وشارك كبار المسؤولين من الجانبين في اللجنة المشتركة، حيث تضمنت المحادثات الثنائية مناقشة عدد من القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المشترك، ومن أبرزها التجارة والاستثمار، والطاقة، والزراعة والأمن الغذائي، والصحة، والثقافة والعلوم والتعليم، والنقل.
وأكدت معالي ريم الهاشمي على أهمية دور اللجنة المشتركة في توطيد التعاون بين البلدين، مع تركيز دولة الإمارات على تعزيز التجارة بالأخص.
ونوهت معاليها إلى أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كولومبيا التي تم استكمالها مؤخراً، والتي تعد الأولى من نوعها بين دولة الإمارات ودولة من أميركا اللاتينية، ويتوقع أن تدشن حقبة جديدة من التعاون وأن تحقق النمو لكلا البلدين.

الإمارات
كولومبيا
الإمارات وكولومبيا
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مدينة إكسبو دبي
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