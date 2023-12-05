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شخبوط بن نهيان يواصل أنشطته على هامش مؤتمر COP28

شخبوط بن نهيان خلال مشاركته في الفعاليات (وام)
6 ديسمبر 2023 01:17

دبي (وام) 

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مؤتمر الأطراف «COP28»
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شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير الدولة، في العديد من الفعاليات على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في مدينة إكسبو دبي. 
وألقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان كلمة في منتدى «بلوغ الميل الأخير»، حيث قال معاليه «كانت دولة الإمارات العربية المتحدة ولا تزال دولة تعطي الأولوية للصحة كهدف أساسي لها، وشرط أساسي لتحقيق الرخاء».
كما سلّط معاليه الضوء على أهمية وتأثير هذه المبادرة بقوله «يعمل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، من خلال مبادرة (بلوغ الميل الأخير) للقضاء على الأمراض التي يمكن الوقاية منها والتي تؤثر على المجتمعات الأكثر ضعفاً في جميع أنحاء العالم، والتي تواجه العبء الأكبر من الأمراض وأكبر التهديدات الناجمة عن تغير المناخ. ومن خلال هذا العمل، تهدف هذه المبادرة إلى الارتقاء بالمجتمعات في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا».
كما شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان في حدث «المناخ والسلام والأمن في القرن الأفريقي» الذي ناقش الأساليب التي تحقق نتائج إيجابية والبرامج الرئيسية القادمة. وخلال كلمته الافتتاحية سلّط معاليه الضوء على الشراكة القوية التي تربط دولة الإمارات بدول منطقة القرن الأفريقي، إلى جانب مساهمة دولة الإمارات بمبلغ 1.6 مليار دولار أميركي كمساعدات للمنطقة على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأشار معاليه إلى إطلاق إعلان مؤتمر الأطراف «COP28» بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام، والذي يجمع الشركاء وأصحاب المصلحة من مختلف القطاعات لحشد العمل المناخي والتمويل لأولئك المهددين أو المتضررين من الهشاشة أو الصراع أو الذين يواجهون ظروفاً إنسانية حادة.
علاوة على ذلك، ألقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان كلمة رئيسية خلال حدث بعنوان «نحو تنمية مرنة للمناخ في منطقة القرن الأفريقي الكبرى»، أوضح فيها أهمية العمل على توفير التدفق المالي المطلوب للحد من مخاطر تغير المناخ على المجتمعات في هذه المنطقة، وأكد أن دولة الإمارات شريك للقارة الأفريقية في توفير التمويل والاستثمار اللازم للحلول المستدامة لمكافحة تغير المناخ. 
وبالإضافة إلى الفعاليات رفيعة المستوى التي شارك فيها معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، أجرى معاليه اجتماعات مع العديد من مسؤولي القارة الأفريقية، حيث تم توقيع عدد من مذكرات تفاهم واتفاقيات ثنائية في مختلف المجالات. وتعكس مشاركات معالي الشيخ شخبوط بن نهيان المتواصلة في الجلسات والفعاليات الخاصة بالقضايا المتعلقة بالقارة الأفريقية في مؤتمر الأطراف COP28 التزام الإمارات العربية المتحدة بالعمل مع شركائها من القارة لإيجاد حلول عملية ومستدامة، ولحشد جهود العمل المناخي من قبل المجتمع الدولي للمناطق والمجتمعات المعرضة لمخاطر تغيّر المناخ.

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