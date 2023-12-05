صقر غباش يلتقي مسؤولين برلمانيين من أوزبكستان والمكسيك وروسيا

دبي (الاتحاد)

التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، معالي تنزيلا ناربايفا رئيسة مجلس الشيوخ في جمهورية أوزبكستان، ومعالي مارسيلا غيرا كاستيلو - رئيسة مجلس النواب - الولايات المتحدة المكسيكية، وألكسندر باباكوف نائب رئيس مجلس الدوما لروسيا الاتحادية، حيث جرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي COP 28 التي تستضيفها دولة الإمارات حتى الثاني عشر من شهر ديسمبر الجاري في مدينة إكسبو دبي.

وأكد معاليه على عمق العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، والتي تمتد على مدى 3 عقود قد تأسست على مبادئ الاحترام المتبادل والتنسيق والعمل المشترك حيال مختلف القضايا الوطنية والإقليمية والدولية، الأمر الذي ساهم في نمو هذه العلاقات وتطورها بشكل مستمر، وحرص القيادة الرشيدة على تعزيز العلاقات وتطويرها في مختلف القطاعات الحيوية بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

كما رحب معاليه برئيسة مجلس النواب بالولايات المتحدة المكسيكية، وأكد على أهمية تطوير العلاقات البرلمانية والدبلوماسية بين البلدين والعمل على توحيد المواقف والرؤى حيال القضايا الإقليمية والدولية في المحافل الدولية.