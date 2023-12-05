الأربعاء 6 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

صقر غباش يلتقي مسؤولين برلمانيين من أوزبكستان والمكسيك وروسيا

صقر غباش خلال اللقاء (من المصدر)
6 ديسمبر 2023 01:17

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
50 جهة محلية ودولية تجتمع في «مركز التكنولوجيا والابتكار» لبناء مستقبل مستدام
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس فنلندا بذكرى استقلال بلاده
مؤتمر الأطراف «COP28»
تابع التغطية كاملة

التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، معالي تنزيلا ناربايفا رئيسة مجلس الشيوخ في جمهورية أوزبكستان، ومعالي مارسيلا غيرا كاستيلو - رئيسة مجلس النواب - الولايات المتحدة المكسيكية، وألكسندر باباكوف نائب رئيس مجلس الدوما لروسيا الاتحادية، حيث جرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي COP 28 التي تستضيفها دولة الإمارات حتى الثاني عشر من شهر ديسمبر الجاري في مدينة إكسبو دبي.
وأكد معاليه على عمق العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، والتي تمتد على مدى 3 عقود قد تأسست على مبادئ الاحترام المتبادل والتنسيق والعمل المشترك حيال مختلف القضايا الوطنية والإقليمية والدولية، الأمر الذي ساهم في نمو هذه العلاقات وتطورها بشكل مستمر، وحرص القيادة الرشيدة على تعزيز العلاقات وتطويرها في مختلف القطاعات الحيوية بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.
كما رحب معاليه برئيسة مجلس النواب بالولايات المتحدة المكسيكية، وأكد على أهمية تطوير العلاقات البرلمانية والدبلوماسية بين البلدين والعمل على توحيد المواقف والرؤى حيال القضايا الإقليمية والدولية في المحافل الدولية.

COP28
المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
كوب 28
مؤتمر الأطراف
آخر الأخبار
شباب الأهلي بـ «العلامة الكاملة» في سوبر غرب آسيا للسلة
الرياضة
شباب الأهلي بـ «العلامة الكاملة» في سوبر غرب آسيا للسلة
اليوم 10:30
50 جهة محلية ودولية تجتمع في «مركز التكنولوجيا والابتكار» لبناء مستقبل مستدام
علوم الدار
50 جهة محلية ودولية تجتمع في «مركز التكنولوجيا والابتكار» لبناء مستقبل مستدام
اليوم 10:11
الريال يخشى «خيبة أمل جديدة» في مبابي!
الرياضة
الريال يخشى «خيبة أمل جديدة» في مبابي!
اليوم 10:05
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس فنلندا بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس فنلندا بذكرى استقلال بلاده
اليوم 09:43
مباشر.. تغطية خاصة لفعاليات اليوم السابع من "COP28"
علوم الدار
مباشر.. تغطية خاصة لفعاليات اليوم السابع من "COP28"
اليوم 09:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©