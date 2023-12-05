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علوم الدار

شما بنت سلطان بن خليفة وشما المزروعي تناقشان دور الشباب المحوري في العمل المناخي

شما بنت سلطان بن خليفة وشما المزروعي تتوسطان المشاركين (من المصدر)
6 ديسمبر 2023 01:17

دبي (الاتحاد)

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ترأّست الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمُسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، أمس، مجلس طموح الشباب في مؤتمر الأطراف COP28، والذي استضافته معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، رائدة المناخ للشباب في COP28. وسلّط المجلس الضوء على الدور المحوري للشباب في مواجهة تحديات التغيّر المناخي، وحفّز مجتمع الشباب العالمي على المشاركة الفاعلة في العمل المناخي.
وخلال الجلسة، ناقشت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان أهمية منصة «كلايمت كول» التي أطلقتها مؤخراً المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي لتوفّر منصة تفاعلية جديدة لتوليد واقتراح ودعم الأفكار والحلول المناخية المبتكرة من مختلف أنحاء العالم. 
وشارك في المنصة منذ إطلاقها أكثر من 200 شاب وطالب جامعي، حيث قدّموا أكثر من 90 فكرة لمعالجة ثلاثة تحديات مناخية عالمية، هي: الأمن الغذائي، وندرة المياه، والطاقة المتجددة. وستتلقى مجموعة مختارة من الأفكار الحائزة أعلى تصويت دعماً ملموساً من Climate Call والمسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، يشمل التمويل وفرصة للتواصل مع الداعمين والمرشدين والمنظمات البارزة المعنية بالتغير المناخي، إلى جانب الوصول إلى منصات التأثير العالمية.
حضر المجلس أيضاً قادة المناخ الشباب من البرنامج الدولي لمندوبي المناخ الشباب التابع لرئاسة مؤتمر COP28. 

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