خبراء في «مجلس صناع التغيير لـ COP28» يدعون إلى المساواة بين الجنسين

دبي (الاتحاد)

استضافت وزارة التغير المناخي والبيئة ضمن المنطقة الخضراء في مؤتمر الأطراف COP28 اللقاء العاشر ضمن سلسلة لقاءات «مجلس صناع التغيير لـCOP28»، وتمت فيه مناقشة التحديات والفرص المتاحة لتحفيز المساواة بين الجنسين في مجال التمويل المناخي.

وركز المجلس على ضرورة دعم رائدات الأعمال في مجال تكنولوجيا المناخ، وتعزيز التنوع بين الجنسين في هذا المجال.

وتناول الحديث كذلك التحديات التي تواجهها رائدات الأعمال والتغييرات المطلوبة في منظومة التمويل لتعزيز التنوع والمساواة بين الجنسين في هذا القطاع، وهو عنصر أساسي لضمان التحول العادل والمنصف.

وسلط المشاركون الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه المرأة في معالجة تغير المناخ، والفوارق التي لا تزال قائمة بين الجنسين لا في منظومة ريادة الأعمال بمجال تكنولوجيا المناخ، إذ تواجه شركات تكنولوجيا المناخ الناشئة التي تقودها النساء عقبات كبيرة في الوصول إلى التمويل والموارد.

وناقش المجلس الذي أدارته خلود العطيات، مدير استراتيجي أول في مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، التفاوتات في تمويل شركات تكنولوجيا المناخ الناشئة التي تقودها النساء والتغييرات المطلوبة لمعالجتها.