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50 جهة محلية ودولية تجتمع في «مركز التكنولوجيا والابتكار» لبناء مستقبل مستدام

50 جهة محلية ودولية تجتمع في «مركز التكنولوجيا والابتكار» لبناء مستقبل مستدام
6 ديسمبر 2023 10:11

يشكل «مركز التكنولوجيا والابتكار» في مؤتمر الأطراف «COP28» منصة شاملة ومتكاملة، تجمع ما يزيد على 50 جهة محلية ودولية تستعرض إمكاناتها وقدراتها في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، التي تمنح الفرصة للشركات لتبادل الخبرات من أجل بناء مستقبل مستدام للبشرية.

وتسلط وكالة أنباء الإمارات «وام» الضوء على المركز، الذي يحفل بالعديد من المبادرات النوعية الداعمة لقدرة المجتمعات على التكيف مع تحديات المناخ، من خلال زيادة الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والفضاء والمناخ والاستدامة الصناعية، وأخرى داعمة للشركات الصناعية والتكنولوجية الدولية، انطلاقاً من الدور البارز الذي تلعبه دولة الإمارات كمركز موثوق لتطوير تكنولوجيا المناخ، وكذلك مبادرة «اصنع في الإمارات» الداعمة لفرص الاستثمار، وما توفره من بيئة أعمال مثالية للنمو الصناعي المستدام، من خلال تمكين وتحفيز تطوير ونشر التقنيات المتقدمة لتعزيز كفاءة الطاقة والاقتصاد الدائري وتقليل الانبعاثات.

ويزخر المركز بالعديد من الفعاليات والحوارات وتبادل وجهات النظر والحلول حول قدرة التكنولوجيا على مواجهة التحديات مثل مراقبة الأمراض والتنبؤ بالكوارث والتنسيق في حالات الطوارئ وتقديم المساعدات، وتمكين التحول العادل للطاقة، والتغلب على التحديات مثل إزالة الكربون من القطاعات ذات الانبعاثات الكثيفة وفرص الوصول إلى التمويل لتبني وتوسيع نطاق التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات إزالة الكربون التي توفر حلولاً لهذه التحديات. ويهدف الجميع إلى تعزيز الجهود المبذولة في مجال التنمية الصناعية المستدامة والبحث والتطوير وصولاً إلى الحد من تأثير تغير المناخ على الشباب وتعزيز دمجهم في جهود العمل المناخي، بجانب الحلول التكنولوجية التي تسهل التعليم والمهارات المتعلقة بالمناخ بما يتماشى مع جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بتوفير بيئة مثالية وتقديم الحوافز والممكنات والتسهيلات لتعزيز الاستثمار في الصناعات المستدامة.ويستضيف مؤتمر الأطراف «COP28» الذي انطلقت فعالياته في مدينة إكسبو دبي «مركز التكنولوجيا والابتكار» برعاية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء ومكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي.

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المصدر: وام
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