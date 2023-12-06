الخميس 7 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أمين عام "حكماء المسلمين": COP28 يوحد العالم لمواجهة تحدي التغير المناخي

أمين عام "حكماء المسلمين": COP28 يوحد العالم لمواجهة تحدي التغير المناخي
6 ديسمبر 2023 12:01

أكد المستشار محمد عبد السلام الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، يسهم في توحيد العالم لمواجهة أكبر تحدي يواجه البشرية وهو التغير المناخي.

وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" ، إن "جناح الأديان" الذي يقام للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات الأطراف هو بمثابة جسر للتواصل بين علماء وقادة الأديان وبين جميع المعنيين بالتغير المناخي ويؤكد أهمية أن نقف معاً صفاً واحداً في مواجهة التغير المناخي.

وأضاف: "فخورون بهذه المبادرة الاستثنائية التي شهدنها في مؤتمر الأطراف في دولة الإمارات بإقامة جناح للأديان، ونأمل في استمرارها خلال الدورات القادمة للمؤتمر، لتقدم خطوات جديدة في تعزيز دور الأديان في حماية البيئة".

أخبار ذات صلة
إطلاق مبادرة «صفر نفايات» رسمياً في «COP28»
مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ :COP28 لحظة حاسمة في الجهود العالمية

وأكد أن دولة الإمارات قامت بدور رائد واستثنائي خلال استضافتها لمؤتمر "COP28" ، وقد شهدنا توقيع قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على "نداء الضمير: بيان أبوظبي المشترك من أجل المناخ"، كما وقعه 28 من قادة الأديان ورموزها حول العالم، ما يؤكد عزم قادة الأديان وإصرارهم على دعم العمل المناخي العالمي، ونتطلع إلى البناء على هذا الجهد من أجل مستقبل البشرية جمعاء.

وأشار إلى أن صوت الأديان دائما مؤثر وموجود وفاعل في حل جميع التحديات التي تواجه العالم أجمع وفي مقدمتها التغير المناخي ، مضيفا أن جناح الأديان يشهد يوميا عقد العديد من الفعاليات بحضور قيادات دينية متنوعة ، وذلك تأكيدا على دور المجتمعات الدينية في إرساء مجتمعات مستدامة ومزدهرة ومتقدمة. 

 

المصدر: وام
COP28
حكماء المسلمين
التغير المناخي
آخر الأخبار
رئيس وزراء اليونان يصافح الرئيس التركي في بداية محادثاتهما
الأخبار العالمية
اليونان وتركيا تتفقان على طي صفحة الخلافات
اليوم 21:36
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
الأخبار العالمية
أميركا وأوكرانيا توقّعان اتفاقا بشأن الأسلحة
اليوم 21:18
موقع سياحي في إندونيسيا
الأخبار العالمية
إندونيسيا تعتزم إلغاء تأشيرة الدخول لمزيد من الجنسيات
اليوم 21:02
الرئيس الصيني يلتقي وفد الاتحاد الأوروبي
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي والصين يتوصلان لاتفاق بشأن التجارة
اليوم 20:36
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف
الأخبار العالمية
الرئيس الأذربيجاني يدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة
اليوم 20:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©