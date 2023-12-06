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حملة ميدانية لإزالة مخلفات البناء في أبوظبي

حملة ميدانية لإزالة مخلفات البناء في أبوظبي
6 ديسمبر 2023 13:27

حفاظاً على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة والبنية التحتية، نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية مدينة زايد، حملة ميدانية لإزالة مخلفات البناء (الباسكو)، استهدفت الملاك والعاملين في مواقع البناء والإنشاء في كل من مدينة زايد ومدينة شخبوط، وذلك بالتعاون مع شركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير).


وهدفت الحملة، التي استمرت لمدة 5 أيام متواصلة، إلى توعية الملاك وأصحاب شركات البناء والإنشاء والعاملين في المواقع الإنشائية بضرورة الحفاظ على المظهر العام وعلى سلامة أفراد المجتمع من مخلفات البناء والتخلص منها بالطرق الآمنة المتبعة، لتسهيل سير عمل المشاريع وحفاظاً على البيئة الصحية النظيفة وصحة وسلامة الجميع.

كما تضمنت الحملة إرسال رسائل نصية توعوية للفئات المستهدفة، بالإضافة على نشر العديد من المنشورات التوعوية عبر الحسابات الرسمية للبلدية على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق "فريجنا"، لتوعية الملاك والمقاولين بضرورة الحفاظ على المظهر العام والبيئة الصحية من مخلفات البناء حتى لا تشكل خطراً على العاملين في المواقع أو المارة بمناطق الأعمال.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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