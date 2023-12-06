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رئيس الدولة يستقبل الرئيس الروسي الذي يقوم بزيارة دولة إلى الإمارات

رئيس الدولة يستقبل الرئيس الروسي الذي يقوم بزيارة دولة إلى الإمارات
6 ديسمبر 2023 15:06

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، فخامة فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية الذي يقوم بزيارة دولة إلى الإمارات.

 


وجرت لفخامته مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه إلى قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، فيما رافق موكبه ثلة من الفرسان على صهوات الخيول العربية، ثم اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فخامة فلاديمير بوتين إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بزيارة فخامته.

 

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ولدى وصول موكب فخامته إلى القصر حلق فريق «فرسان الإمارات» الوطني للاستعراضات الجوية في سماء القصر مشكلاً لوحة لعلم جمهورية روسيا الاتحادية. وكانت قد رافق طائرة الرئيس الروسي لدى دخولها أجواء دولة الإمارات عدد من الطائرات الحربية تحية لضيف البلاد.

المصدر: وام
محمد بن زايد
فلاديمير بوتين
الإمارات
روسيا
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