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حاكم الفجيرة يطلع على المشاريع المستقبلية لـ«هيئة الشؤون الإسلامية»

حاكم الفجيرة يطلع على المشاريع المستقبلية لـ«هيئة الشؤون الإسلامية»
6 ديسمبر 2023 15:25

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قصر سموه، الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالندب، والوفد المرافق له، واطلع منه على أبرز منجزات ومشاريع وخطط الهيئة. وقد رحب صاحب السمو حاكم الفجيرة، بالدكتور الدرعي متمنياً له التوفيق في رئاسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، مشيداً بالاستراتيجية التي تتبعها الهيئة في إدارة شؤونها، وإيصال رسالتها للمجتمع بأسس حضارية مواكبة، داعياً إلى مواصلة التطوير والارتقاء بما يحقق تطلعات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ التعاليم السمحة لديننا الإسلامي الحنيف الذي يؤكد على التسامح والتعايش، وقبول الآخر، واحترام عاداته وثقافته.

من ناحيته تقدم الدكتور الدرعي بالشكر لصاحب السمو حاكم الفجيرة على حسن الاستقبال والحفاوة، مشيداً باهتمام سموه بشؤون الهيئة في إمارة الفجيرة، ودعم مبادراتها ومشاريعها، مؤكداً حرص الهيئة على ترسيخ رسالتها برؤى عصرية مواكبة لمستجدات العصر ومتغيرات الحياة، يساندها الدعم الكبير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة -حفظه الله - ونائبيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو حكام الإمارات، الأمر الذي مكنها من توفير خدماتها للمجتمع عبر العديد من المنصات التواصلية، والمساهمة في عكس الوجه الحضاري لدولتنا التي أصبحت منطلقاً لقوافل السلام العالمي، ورمزاً للإنسانية. حضر الاستقبال سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة.

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