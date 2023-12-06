محمد بن راشد: أطلقنا بحمدالله أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة والطاقة الكهروضوئية في العالم

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة والطاقة الكهروضوئية في العالم في دبي.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»:«أطلقنا بحمدالله أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة والطاقة الكهروضوئية في العالم في دبي.. المشروع يمتد على مساحة 44 كيلومتراً مربعاً وبتكلفة تتجاوز 15 مليار درهم ويضم أعلى برج للطاقة الشمسية المركزة في العالم على ارتفاع 263 متراً ويضم أيضاً أكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية في العالم.. وسيخفض انبعاثات الكربون بأكثر من 1.6 مليون طن سنوياً… هدفنا 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي أن تكون من مصادر نظيفة بحلول 2050 … وهدفنا حياد كربوني كامل بحلول نفس العام.. ونكرر رسالتنا بأننا جادون في الاستثمار في الطاقة النظيفة وجادون في مواجهة التغيرات المناخية وجادون في الحفاظ على البيئة من أجل الأجيال القادمة..».