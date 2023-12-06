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محمد بن زايد يبحث مع فلاديمير بوتين علاقات الإمارات وروسيا وسبل تعزيزها

محمد بن زايد يبحث مع فلاديمير بوتين علاقات الإمارات وروسيا وسبل تعزيزها
6 ديسمبر 2023 17:34

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، مع فخامة فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية الذي يقوم بزيارة دولة إلى الإمارات، علاقات الإمارات وروسيا وسبل تعزيزها.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «بحثت مع الرئيس فلاديمير بوتين في أبوظبي علاقات الإمارات وروسيا وسبل تعزيزها ودفعها إلى الأمام خاصة في المجالات التي تصب في خدمة التقدم والتنمية لمصلحة البلدين وشعبيهما. الإمارات حريصة على بناء جسور التعاون التنموي مع مختلف دول العالم، ودعم كل ما يحقق الاستقرار والازدهار للجميع».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
روسيا
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الإمارات
محمد بن زايد
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