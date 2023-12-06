"الوزاري للتنمية" برئاسة منصور بن زايد يناقش عدداً من التشريعات والمبادرات لتسريع جهود العمل المناخي ودعم المنظومة الحكومية

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية، الذي عُقِد في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث جرى خلاله مناقشة عدد من التشريعات والسياسات والمبادرات الهادفة إلى دعم العمل المناخي التي تأتي ضمن دور الإمارات الريادي في تسريع إحداث تحولات نوعية في هذا المجال.

وتضمنت أجندة الاجتماع، مناقشة عدد من السياسات والمبادرات في مجال الطاقة النظيفة، واستراتيجيات وطنية لدعم المنظومة البيئية في الدولة، والمشاركة في الجهود الدولية للتقليل من الآثار السلبية للتغير المناخي، كما ناقش المجلس الوزاري للتنمية عدداً من التشريعات في القطاع الصناعي والقطاع المالي والمنظومة التعليمية.

واستعرض المجلس تقارير مشاركة الدولة في عدد من المنظمات والفعاليات الإقليمية والدولية لعام 2023، شملت نتائج مشاركة وزارة المالية في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش، والمشاركة في قمة انفيستوبيا - ميلان، بالإضافة إلى نتائج المشاركة في الدورة الأولى لاجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة من الصين ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونتائج المشاركة في معرض الفن الحديث والمعاصر في العالم العربي في دار كريستيز - لندن، بالإضافة إلى نتائج المشاركة في الاجتماع والمنتدى السابع عشر للجنة الصداقة الإماراتية - اليابانية للتطوير الوظيفي للمرأة في قطاع النفط والغاز.وفي الشؤون الحكومية، استعرض المجلس عددا من المقترحات الهادفة لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتحسينها بما يلبي احتياجات الفئات المعنية، كما ناقش التقارير الحكومية في مجال التجارة الإلكترونية، والنفايات ذات الاستخدام الصناعي، ونتائج امتثال الجهات الحكومية لمنظومة الأمن السيبراني بالدولة، بالإضافة إلى مستجدات تطبيق سياسة الإسكان الجديدة لدى برنامج الشيخ زايد للإسكان، ومستجدات سير العمل في مشروع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، وعدد من البرامج الداعمة لتعزيز كفاءة سوق العمل بالدولة.