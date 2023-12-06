برعاية هزاع بن زايد.. فعاليات يومكس وسيمتكس و"تحدي البرمجة" تنطلق في يناير 2024

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، تقام في الفترة ما بين 23 و25 يناير 2024 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، فعاليات معرضي الأنظمة غير المأهولة "يومكس 2024" والمحاكاة والتدريب "سيمتكس 2024"، ، وفقا للجنة العليا المنظمة، التي أعلنت عن إطلاق مسابقة "تحدي البرمجة" التي تستهدف الكفاءات الوطنية المتخصصة في قطاعات البرمجة.

وتنظم مجموعة "أدنيك" بالتعاون مع وزارة الدفاع المعرضين اللذين يعدان الفعالية الوحيدة من نوعها في المنطقة المتخصصة في صناعات الأنظمة غير المأهولة والروبوتات والذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى المحاكاة والتدريب في القطاعات التجارية والمدنية والاستخدامات الدفاعية.

وقال سعادة اللواء الركن الدكتور مبارك بن غافان الجابري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لفعاليات معرضي "يومكس" و"سيتمكس" 2024 : "يأتي إطلاق هذه المسابقات ضمن استراتيجية وزارة الدفاع الرامية إلى دعم وتنمية الكفاءات والمواهب الإماراتية المتخصصة في القطاعات المختلفة، ويعد قطاع البرمجيات أحد أهم القطاعات التي تركز عليها رؤية التطوير المستقبلية لدولة الإمارات للأعوام الخمسين المقبلة".وأشار إلى أن المعرضين يشكلان منصة مثالية لاستضافة المسابقات التي من شأنها استقطاب كوكبة من الخبراء والكفاءات الوطنية المتخصّصة، التي تتيح لهم الفرصة لتسليط الضوء على مهاراتهم الابتكارية في مجال البرمجة وتعزيز التواصل والاحتكاك مع المبرمجين الآخرين وأصحاب الخبرات على المستوى الوطني، ونحن فخورون بدعم هذه المبادرة التي تنطلق من حرصنا الدائم على تعزيز التقدم التكنولوجي وتشجيع ثقافة الابتكار في قطاع الدفاع".

من جانبه قال حميد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "أدنيك": "سعداء بتقديم هذه المنصة المبتكرة التي ستحتضن المواهب الإماراتية في مجال البرمجة وتمكنهم من التواصل مع المتخصصين والخبراء، وتعد استضافة المعرضين لهذه المسابقات امتدادا لجهود "أدنيك" للتعاون مع شركائها لإطلاق المبادرات والفعاليات المصاحبة الجديدة التي تسهم في تعزيز مكانة الفعالية إقليمياً ودولياً، واستكمالاً لجهود المجموعة الرامية إلى ترسيخ المعرفة المتقدّمة في الدولة".

وتضم المسابقات، مسارين رئيسين وتهدف إلى استقطاب المواطنين الذين يتمتعون بالمهارات المتخصصة بغض النظر عن التحصيل العلمي، وذلك في مجموعة متنوعة من لغات البرمجة ومنها "C، وC++، وGo، وJava، وJavaScript، وKotlin، وPHP، وPython3، وRuby، وScala، وSwift، وTypeScript" لعرض مهاراتهم البرمجية ضمن خمس مسابقات يومية.

وسيضم موقع إقامة مسابقة "تحدي البرمجة" أحدث التجهيزات والمرافق المتخصصة وسيفتح المجال أمام جميع زوار معرض "يومكس" للتسجيل والمشاركة في المسار الأول على مدار أيام المعرض، ويتعين على المشاركين التسجيل عبر منصة "تحدي البرمجة" عبر موقعي "يومكس" و"سيمتكس" قبل 30 دقيقة على الأقل من بدء كل مسابقة.

وتتضمن مسابقات المسار الأول تحديًا فريدًا مدته 40 دقيقة، لاختبار مهارات المشاركين وسرعتهم في تطبيق الأوامر البرمجية، وستستمر المسابقات كل يوم من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، وسيكرّم الفائزون الثلاثة الأوائل في كل جولة بدروع تقديرية بالإضافة إلى الجوائز العينية بهدف تعزيز روح المنافسة والتحدي بين كافة المشاركين.

وسيتضمن المسار الثاني للمسابقة تحدي برمجة الطائرات المسيرة خلال معرض "يومكس 2024" عبر ثلاثة مستويات متفاوتة ومصممة لتقييم كفاءة المشاركين عبر عدة تحديات متقدمة، ويتطلب المسار الثاني متطلبات إضافية والقيام بعملية التسجيل المسبق عبر موقع معرضي "يومكس" و"سيتمكس". وتُقدم هذه المسابقة فرصة للمشاركين لإظهار خبراتهم في تطوير البرمجيات وتصميم الأجهزة وتخطيط العمليات للطائرات المسيرة، كما تعتبر وسيلة للبقاء على اطلاع على أحدث التقنيات في صناعة الطائرات المسيرة.

ويمكن للراغبين بالمشاركة في المسابقة التسجيل عبر موقع "يومكس 2024" حيث تتطلع اللجنة المنظمة إلى الترحيب بألمع العقول البرمجية في دولة الإمارات، وتوفير تجربة استثنائية لجميع الحضور والمشاركين.