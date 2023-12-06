8 مشاريع بحثية لجامعة خليفة لتحقيق حلم «العالم المستدام»

سامي عبد الرؤوف (دبي)

تشارك جامعة خليفة في أبوظبي، في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «كوب 28»، بـ 8 مشاريع تهدف إلى تحقيق عالم أكثر استدامة، وتقديم حلول مُبتكرة لمختلف الجوانب المتعلقة بالتغير المناخي، وذلك في سياق التزامها الراسخ بدعم المساعي الرامية لتحقيق مستقبل مستدام لكوكبنا ومواجهة التغير المناخي.



النظام الحراري

ومن بين أبرز المشاريع البحثية للجامعة المعروضة، النظام الحراري بالإشعاع إلى أسفل، ويُعتبر تصميم هذا النظام بديلاً عن تصميم جهاز الاستقبال المركزي لبرج الطاقة الشمسية المركّزة الذي يعتمد على خزانين من أملاح النترات المنصهرة كنظام لتخزين الطاقة. وتقوم تصميمات الإشعاع إلى أسفل على عاكسات ثانوية، وتقع النقطة المركزية بالقرب من مستوى الأرض، حيث يأتي الشعاع من الأعلى إلى الأسفل بدلاً من تركيز الأشعة الشمسية في أعلى البرج.

وفي هذه الحالة، يتم تجهيز الشعاع المتجه إلى الأسفل بجهاز استقبال مدمج مباشرةً في خزان واحد من أملاح النترات المنصهرة، ويمكن تطوير العديد من التطبيقات المختلفة لهذا النوع من النظام الذي يوفر مزايا فريدة مقارنة بتصميم جهاز الاستقبال المركزي. ويمثل هذا المشروع تصميماً يتيح إمكانية التطوير التجاري لمحطات الطاقة الشمسية المركّزة.



آثار المناخ

وتتضمن قائمة المشاريع مشروعاً يتعلق بدراسة الآثار المترتبة على تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى تقييم الآثار المترتبة على تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشمل تلك الآثار ارتفاع مستوى سطح البحر ودرجات الحرارة المرتفعة والفيضانات والظواهر الجوية الشديدة والعواصف الترابية والأمطار الغزيرة.

وترجع أهمية المشروع إلى ضرورة أن يدرك الناس العلاقة بين تغير المناخ والظواهر الجوية الشديدة التي يمكن أن تحدث على المدى القصير. وفي هذا السياق، يساهم المشروع في تبسيط المفاهيم المعقدة المتعلقة بالآثار المترتبة على تغير المناخ وتوفير المعلومات العلمية وأحدث المعارف العلمية حول هذه المواضيع.

ويساهم معرفة تأثيرات تغير المناخ على تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بتحول الطاقة واستدامتها في مختلف القطاعات على نحو أفضل.

ويُتوَقع أن تساعد معرفة مقدار الطاقة المتوافرة في المستقبل من مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، على تصميم الحقول الشمسية وحقول طاقة الرياح بشكل أفضل لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة. وعلى نحو مماثل، تساهم معرفة القيود التي ستواجهها هذه الحقول في المستقبل في توقع المخاطر والحد منها.



شبكات الكهرباء

وتضم القائمة مشروعاً يتمثل في برمجية «سايف» لتقييم الاستقرار والتنبؤ وتحسين شبكات الكهرباء من خلال دمج الطاقة المتجددة. ويعتبر مشروع «سايف» برمجية جديدة تقوم على الذكاء الاصطناعي لتفعيل مشغل نظام الطاقة الكهربائية ليسهل التقييم الفعال لاستقرار نظام الطاقة والتنبؤ به وتحسينه. يمكن لهذه البرمجية الاستفادة من القياسات في الوقت الفعلي وقابلية ملاحظة النظام بالكامل للتنبؤ بشكل موثوق باستقرار نظام الطاقة، في ظل الضبابية الناتجة عن إنتاج الطاقة المتجددة والحمل المطلوب.

وتعتمد هذه البرمجية على الأنظمة الذكية المتقدمة والتعلم العميق وتقنيات التعرف إلى النظم لتقييم استقرار نظام الطاقة، حيث أظهرت أداءً فائقاً من حيث الاستفادة من الخصائص الديناميكية المتأصلة لشبكة الطاقة، والتي يمكن استخدامها للحصول على تنبؤات سريعة ودقيقة للإشارة الصغيرة والاستقرار العابر لشبكة الطاقة.

وتعتمد برمجية «سايف» على البيانات المجمعة لتدريب واختبار مصنف الاستقرار في نظام الطاقة، والذي سيُمكّن المشغلين من تحديد حالات الطوارئ التهديدية وإعداد إجراءات التحكم المناسبة وفقاً لذلك. كما أنه مدعم بأساليب محددة متقدمة لاستقرار نظام الطاقة وتقنية تفكيك الوضع الديناميكي، وهو مدمج أيضاً مع محرك تصنيف قائم على تحليلات البيانات لتقدير مجال الاستقرار بدقة والتنبؤ بالاستقرار العابر. علاوة على ذلك، طُوِّر نظام تصوري «على سبيل المثال، لوحة التحكم» لدعم إشراك الأفراد في العملية ووصف أحداث نظام النقل وتصور استقرار النظام.

ويساهم المشروع في تحقيق أهداف الطاقة النظيفة والاستدامة، حيث زاد استهلاك الطاقة في دولة الإمارات بشكل ملحوظ خلال السنوات العشر الماضية مع تكريس الكثير من الاهتمام لتحقيق هدف التحول إلى الطاقة المستدامة والانبعاثات الصفرية، دون الإخلال بأمن شبكة الطاقة.

ويتمثل التحدي هنا في زيادة قدرة الإنتاج لتلبية هذا الطلب، ولكن زيادة الحمل على النظام ومدى تأثير ذلك على شبكة النقل وزيادة التعرض لعدم الاستقرار الديناميكي، يثير القلق بالقدر نفسه، حيث يمكن أن يؤدي أي فشل في التصدي للمخاوف المتعلقة بالاستقرار إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع وحتى انهيار النظام. كما تشهد على ذلك حالات انقطاع التيار الكهربائي الكبيرة الناجمة عن عدم استقرار نظام الطاقة في جميع أنحاء العالم. تعتمد الأدوات الحالية لتقييم استقرار نظام الطاقة بشكل أساسي على السيناريوهات المحتملة المتعلقة باضطرابات النظام، وهي غير كافية نظراً لتعقيد هذه التحديات بسبب الضبابية المحيطة بإنتاج الطاقة من الطاقة المتجددة وتذبذبات نظام الطاقة.

ويتم دمَج برنامج تقييم الاستقرار والتصور والتحسين المطور بعدد من العناصر الرئيسة ونموذج الشبكة الديناميكي لشبكة «ترانسكو» بشكل رئيس، مع الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي ونماذج التنبؤات بالاستعانة بالأنظمة الذكية وأدوات تقييم الاستقرار ونظام التصور واستراتيجيات التحكم لتعزيز الاستقرار، ويتضمن تطوير كل مكون مساهمة وحداثة كبيرتين فيما يتعلق بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا.



تحديات ملحة

يتناول العمل البحثي المتطور التحديات الملحة التي تؤثر تأثيراً مباشراً على استقرار نظام الطاقة في دولة الإمارات، وتُمثل هذه ثمرة التقاء عدد من العوامل المهمة، أولها زيادة مستويات انتشار إنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية والضبابية الناتجة عن ذلك، بالإضافة إلى تكامل إنتاج الطاقة النووية وانخفاض جمود النظام، وأخيراً التغيرات في وضع استقرار النظام بسبب الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي المجاورة.