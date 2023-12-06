محمد الشرقي يطّلع على نتائج أولى مراحل مشروع «تعداد المباني 2023»

الفجيرة (وام)

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور إبراهيم سعد مدير مركز الفجيرة للإحصاء. واطلع سموه، خلال اللقاء، على نتائج المرحلة الأولى من تعداد المباني والمنشآت للعام 2023 التي عمل عليها المركز خلال الفترة الماضية.

ونوّه سموه، بأهمية المشروع في دفع عجلة التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة الفجيرة على كل المستويات، مشيراً إلى دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمراحل العمل ومتطلبات إتمامه وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، وبما يدعم رؤية الدولة الاستراتيجية وخططها التنافسية في القطاعات الحيوية كافة. وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة بجهود فريق مركز الفجيرة للإحصاء، وعملهم خلال مراحل المشروع ونتائجه، موجّهاً بأهمية مواصلة العمل خلال المراحل القادمة، وضرورة تعاون الجمهور لتحقيق أهداف المشروع على مستوى الأفراد والمؤسسات والمجتمع.

وقدّم الدكتور إبراهيم سعد الشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على متابعة واهتمام سموّه بعمل الفريق ونتائجه في مشروع تعداد الفجيرة، مؤكداً أن المرحلة الثانية للمشروع ستكون في الربع الأخير من العام 2024 وهي مرحلة العد الفعلي للسكان، حيث ستتم زيارة فرق العمل الميدانية للأسر لجمع بيانات الأفراد.

كما التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتورة موزة خميس النون الظنحاني، لحصولها على جائزة الإمارات للسيدات في فئة المهنيّات من مجموعة دبي للجودة.

وهنّأ سموه الدكتورة موزة النون، أول صيدلانية إماراتية تحصل على الجائزة في فئة المهنيّات.