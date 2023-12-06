سلطان بن أحمد القاسمي يزور «إم بي سي» الكورية

سيؤول (وام)

زار سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، صباح أمس، مؤسسة منهوا للبث التلفزيوني والإذاعي «إم بي سي» كبرى مؤسسات البث التلفزيوني والإذاعي في جمهورية كوريا.

وتعرف سموه، خلال زيارته، على مختلف الأعمال والمجالات التي تختص بها المؤسسة، التي يشير اسمها باللغة الكورية «منهوا» إلى معنى الثقافة، مطلعاً سموه على أفضل الممارسات التي نفذتها «منهوا» في مجالات الاتصال المتنوعة، والتي وصلت من خلالها إلى المستويات العالمية ولاقت انتشاراً في مختلف القارات.

وشاهد سموه مادة مرئية حول الاختصاصات التي تتميز بها «منهوا» والقنوات التي تمتلكها، والمجالات التقنية الحديثة التي تعمل عليها، وأسهمت في تطورها لمواكبة مستجدات العلوم والتوجهات، وللوصول إلى جميع الأعمال والفئات.

وتناولت الزيارة مناقشة المجالات والفرص المشتركة بين المؤسسات الإعلامية في إمارة الشارقة، ومؤسسة «منهوا» للبث التلفزيوني والإذاعي «إم بي سي»، والتي بدأت سابقاً بتوقيع اتفاقية مع مدينة الشارقة للإعلام «شمس». وتجول سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام في استوديوهات مؤسسة منهوا، مطلعاً على ما تضمه من معدات وأدوات مجهزة بجميع التقنيات الحديثة، والوسائل الرقمية المتعددة، التي تسهم في تقديم المحتوى بصورة احترافية.

وتعرف سموه على آلية العمل المتبعة في الاستوديوهات والإجراءات التي تنظم تتابع البرامج، وتوفير كل الاحتياجات للعاملين على إعداد وتقديم البرامج التلفزيونية، كما شاهد سموه العديد من التقنيات التي تتميز بها الاستوديوهات من شاشات ذات مواصفات عالية، ومعدات تصوير ذاتية الحركة وغيرها.

وتعد مؤسسة منهوا للبث التلفزيوني والإذاعي «إم بي سي»، التي تأسست عام 1961م شبكة وطنية، تضم أكثر من 15 قناة تلفزيونية و10 إذاعات تتنوع في اختصاصاتها التي تجمع ما بين الأخبار والترفيه والدراما والرياضة والاقتصاد وغيرها، كما تلعب دوراً مهماً في نقل الأحداث المحلية والعالمية.