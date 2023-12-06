ولي عهد الشارقة يزيح الستار عن لوحة 6 نجوم في «واسط» و«خدمات المرور»

الشارقة (وام)

أزاح سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، صباح أمس، الستار عن لوحتي تصنيف «6 نجوم» لمركز واسط الشامل ومركز خدمات المرور والترخيص، بعد حصولهما على التصنيف ضمن برنامج التصنيف العالمي للنجوم، والذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وزار سموه مركزي واسط الشامل وخدمات المرور والترخيص متجولاً سموه في أروقة المركزين مطلعاً على المرافق والخدمات المقدمة للمتعاملين، ومستمعاً سموه إلى شرحٍ مفصل حول برنامج التصنيف العالمي للنجوم وجودة الخدمات في المركزين وأفضل الممارسات وآليات العمل المتبعة، بالإضافة إلى التسهيلات التي تسهم في تقديم خدمات متميزة للمتعاملين.