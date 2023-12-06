«طرق دبي» تشارك في مؤتمر «أنظمة النقل الذكية» بالصين

سوجو- الصين (وام)

شاركت هيئة الطرق والمواصلات في الدورة الـ29 للمؤتمر العالمي لأنظمة النقل ITS World Congress الذي استضافته مؤخراً مدينة سوجو الصينية، وذلك ضمن مساعي الهيئة للاطلاع على آخر التطورات والتقنيات في منظومة التنقل، إلى جانب الترويج لجاهزية دبي لاستضافة مؤتمر أنظمة النقل الذكية 2024، الذي سيقام في سبتمبر 2024.

واستلم موسى الرئيسي، مدير إدارة استراتيجية وحوكمة التقنيات بقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، على هامش الحدث درع الاستضافة لمؤتمر أنظمة النقل الذكية 2024 من عمدة مدينة سوجو ومن أعضاء المنظمة الأوروبية لأنظمة النقل الذكي، كما قابل وفد الهيئة خلال الحدث رئيس مواصلات مدينة سوجو الصينية وعمدة مدينة غانغننغ الكورية، المستضيفة لمؤتمر ومعرض أنظمة النقل الذكية لعام 2026.

وتعكس مشاركة الهيئة مدى استعداد دبي لاستضافة مؤتمر ومعرض أنظمة النقل الذكية لعام 2024، الذي يعد الحدث الرائد في مجال التنقل الذكي ورقمنة النقل، وتبادل الخبرات في مجال أنظمة النقل الذكية.

وأكدت الهيئة أن الحدث يهدف إلى جذب واستعراض أهم التطورات في مجال أنظمة النقل وإبراز رؤية دبي الرائدة في تبني التكنولوجيا والابتكار لتعزيز قطاع النقل ولتحسين جودة الحياة والاستدامة.

وسيقام المؤتمر والمعرض في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 16 إلى 20 سبتمبر 2024، ويستهدف استقطاب نحو 20.000 زائر، بما في ذلك شخصيات متخصصة في مجال أنظمة النقل الذكية.

وسيشارك أكثر من 500 شركة عارضة من 100 دولة من مختلف القطاعات ومن المخطط عقد 700 جلسة مختلفة، تتضمن جلسات رئيسة وجلسات مصاحبة في مجال النقل الذكي والتكنولوجيا وورش عمل طوال أيام الحدث، بالإضافة إلى زيارات فنية لما يقارب من 8 مواقع أو مشاريع في مدينة دبي.