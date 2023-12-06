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تعاون بين جامعة الشارقة و«زيهجيانغ» الصينية

جانب من الزيارة (من المصدر)
7 ديسمبر 2023 01:05

الشارقة (وام)

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بحث الدكتور يوسف الحايك، نائب مدير جامعة الشارقة للشؤون الأكاديمية، مع وفد جامعة زيهجيانغ قونغشانغ للعلوم الصناعية والتجارية الصينية (Zhejiang Gongshang University)، برئاسة البروفيسور يو جيان شينغ، أمين لجنة الحزب الشيوعي في الجامعة سبل التعاون بين الجامعتين في مجالات مختلفة.
وخلال اللقاء الذي حضره عدد من مسؤولي الجامعة قال الدكتور يوسف الحايك: إن جامعة الشارقة ترحب بكافة أشكال التعاون مع الجامعات المختلفة، فيما أعرب الوفد عن شكره لجامعة الشارقة على حسن الاستقبال، وأعربوا عن إعجابهم باستراتيجية جامعة الشارقة، والتي تحث على العمل والتعاون مع المؤسسات العلمية من مختلف دول العالم لصناعة التغيير وتنمية المجتمع، وأكدوا أن في هذا تطابقاً لرؤيتهم وما يسعون إليه في جامعتهم.
وناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون بين الجامعتين في تعليم اللغة العربية والصينية، حيث أبدى الوفد اهتمامهم بتعليم اللغة العربية للطلبة الصينيين، لذلك ناقش الطرفان إمكانية إنشاء معهد لتعليم اللغة العربية والصينية، بهدف تقريب المسافات بين الشعوب العربية والصينية، وفهم أعمق للثقافات المختلفة بينهم.

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