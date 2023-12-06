«شرطة دبي» تشارك في ملتقى التحقيق في الحوادث المرورية بإسبانيا

دبي (الاتحاد)

شاركت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة للمرور، في ملتقى التحقيق في الحوادث المرورية الذي عقد في مدينة ميريدا بإسبانيا مؤخراً تحت إشراف منظمة رودبول التي تعنى بالشؤون المرورية في دول الاتحاد الأوروبي.

وقال اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن مشاركة الإدارة العامة للمرور جاءت بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، بهدف الاطلاع على أحدث التجارب وتبادل الخبرات في المجال المروري.

وأضاف اللواء المزروعي: «إن المشاركة في المؤتمر تأتي أيضاً في إطار الحرص الدائم على تأهيل الكوادر البشرية في شتى المجالات التقنية والخاصة في تحقيق أهداف القيادة الرشيدة للحد من الحوادث المرورية والوصول لصفر وفيات».

وذكر اللواء المزروعي: «إن خبراء الحوادث في شرطة دبي عرضوا تجاربهم في تخطيط الحوادث المرورية وإعادة بناء الحادث المروري، وغيرها من التجارب الأخرى».