الخميس 7 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«شرطة دبي» تشارك في ملتقى التحقيق في الحوادث المرورية بإسبانيا

«شرطة دبي» تشارك في ملتقى التحقيق في الحوادث المرورية بإسبانيا
7 ديسمبر 2023 01:05

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
منصور بن زايد يلتقي رئيس الوزراء اليمني
مركز النقل المتكامل في أبوظبي يدشن أسطول حافلات تعمل بالطاقة الكهربائية بالتزامن مع COP28

شاركت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة للمرور، في ملتقى التحقيق في الحوادث المرورية الذي عقد في مدينة ميريدا بإسبانيا مؤخراً تحت إشراف منظمة رودبول التي تعنى بالشؤون المرورية في دول الاتحاد الأوروبي.
وقال اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن مشاركة الإدارة العامة للمرور جاءت بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، بهدف الاطلاع على أحدث التجارب وتبادل الخبرات في المجال المروري.
وأضاف اللواء المزروعي: «إن المشاركة في المؤتمر تأتي أيضاً في إطار الحرص الدائم على تأهيل الكوادر البشرية في شتى المجالات التقنية والخاصة في تحقيق أهداف القيادة الرشيدة للحد من الحوادث المرورية والوصول لصفر وفيات».
وذكر اللواء المزروعي: «إن خبراء الحوادث في شرطة دبي عرضوا تجاربهم في تخطيط الحوادث المرورية وإعادة بناء الحادث المروري، وغيرها من التجارب الأخرى».

شرطة دبي
دبي
الإمارات
الحوادث المرورية
إسبانيا
الإدارة العامة للمرور
آخر الأخبار
رئيس وزراء اليونان يصافح الرئيس التركي في بداية محادثاتهما
الأخبار العالمية
اليونان وتركيا تتفقان على طي صفحة الخلافات
اليوم 21:36
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
الأخبار العالمية
أميركا وأوكرانيا توقّعان اتفاقا بشأن الأسلحة
اليوم 21:18
موقع سياحي في إندونيسيا
الأخبار العالمية
إندونيسيا تعتزم إلغاء تأشيرة الدخول لمزيد من الجنسيات
اليوم 21:02
الرئيس الصيني يلتقي وفد الاتحاد الأوروبي
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي والصين يتوصلان لاتفاق بشأن التجارة
اليوم 20:36
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف
الأخبار العالمية
الرئيس الأذربيجاني يدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة
اليوم 20:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©